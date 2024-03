Als antípodes dels rècords de 2013

Francesc Mauri

Aquest article es basa, en gran part, en una notícia del company meteoròleg, Nèstor Gómez a TV3 i MeteoMauri. El dia 12 de febrer del 2013, una estació de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de Meteocat va marcar el gruix de neu més important mai registrat per aquesta xarxa, amb dades des de finals del segle XX, amb 411 cm de neu acumulada a la Bonaigua, a 2.266 metres, i amb una temporada de neu que es va tancar el 10 de juliol, la més tardana de tota la sèrie de dades des de la temporada 1997-1998.

Quan parlem de tancament de temporada en aquest article no és a les estacions d’esquí, es tracta del final de temporada en aquestes estacions automàtiques d’alta muntanya amb l’últim centímetre de neu en el seu aparell mesurador.

En aquesta mateixa jornada, el 12 de febrer de 2013, les acumulacions de neu superaven els 300 cm de gruix a Certascan, amb 320 cm, i al lac Redon, amb 306 cm.

Aquell any van ser pràcticament quaranta dies de vents del nord, amb rècords de persistència de Tramuntana a la Catalunya Nord, l’Empordà i Menorca.

Aquesta acumulació de neu fa provocar, juntament amb pluges properes als 100 mm, les inundacions de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà.

Amb dades de les estacions meteocat des que es va posar en funcionament l’estació nivometeorològica de la Bonaigua, la temporada 1997-1998, en 6 hiverns els gruixos de neu han arribat a superar els 3 metres.





Per ordre d’acumulacions, són les temporades:

♦ 411 cm la temporada 2012/2013

♦ 355 cm la temporada 2013/2014

♦ 355 cm la temporada 2004/2005

♦ 340 cm la temporada 2002/2003

♦ 315 cm la temporada 2014/2015

♦ 310 cm la temporada 2017/2018





Per contra, les pitjors temporades de neu a la Bonaigua amb 160 cm de gruix màxim van ser:

– 140 cm la temporada 2020/2021

– 150 cm la temporada 2006/2007

– 160 cm la temporada 2001/2022

– 160 cm la temporada 2020/2021

Ara bé, encara amb dades provisionals, la temporada 2023/2024 presenta dades que, si no hi ha cap gran nevada, marcaria un nou rècord històric amb només 75 cm com a gruix màxim els primers dies del 2024, una xifra que se situaria molt lluny dels 140 cm de la temporada 2020/2021.