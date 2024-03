Dos gegants FIS per a Jordina Caminal i Clàudia Garcia sense massa encert

L’esquiadora andorrana, Clàudia Garcia, en una imatge d’arxiu (FAE)

Aquest dijous s’han pogut disputar, finalment, a Pozza di Fassa (Itàlia), les curses que estaven programades per ahir i avui. Després de la suspensió d’ahir, han estat dues les carreres de gegant que han tingut per davant les esquiadores andorranes Jordina Caminal i Clàudia Garcia.

A la primera cursa, a primera hora del matí, la victòria ha estat per a la francesa Camille Cerutti amb 1.41.46. Jordina Caminal i Clàudia Garcia no han completat la primera mànega. Caminal marcava el 17è lloc al primer sector (+0.86) i el 4rt al segon sector (+0.27), però no aconseguia continuar.

Garcia, per la seva part, era el 10è temps al primer sector (+0.60) i l’11è al segon (+0.70), però tampoc finalitzava la mànega.

A la segona cursa, la victòria ha estat per a la italiana Camille Vanni, amb 1.44.85. Jordina Caminal, que a la primera mànega finalitzava 8a amb +0.76, a la segona no aconseguia completar la mànega i quedava fora.

Clàudia Garcia, per la seva part, no ha completat la primera mànega.