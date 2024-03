Consells d’higiene íntima femenina

Mai s’ha de descuidar la higiene íntima (Cumlaude)

Habitualment, parlem d’higiene íntima a l’estiu, perquè en aquesta estació estem més exposades a infeccions i alteracions de la nostra flora vaginal perquè, per exemple, portem durant massa temps el vestit de bany humit. No obstant això, a l’hivern tampoc estem protegides del tot…

En l’estació més freda de l’any, per exemple, l’ús de diverses capes de roba (com calcetes –amb salvaslip–, mitges i, sobre elles, pantalons) pot contribuir a la proliferació de problemes en la zona íntima. El principal risc està relacionat amb la retenció d’humitat i l’augment de la temperatura a la regió genital, la qual cosa pot crear un ambient propici per al creixement de bacteris i fongs. Per això avui parlem d’higiene íntima, a l’hivern.

1- Roba interior adequada: Usa roba interior de cotó, ja que permet que la pell respiri i absorbeix la humitat. Evita els materials sintètics que puguin retenir la humitat i afavorir el creixement de bacteris.

2- Canvi freqüent: Canvia la teva roba interior amb regularitat, especialment si està humida. La humitat pot crear un ambient propici per al creixement de bacteris i fongs.

3- Dutxes tèbies: Opta per dutxes tèbies en lloc d’aigua calenta per a evitar ressecar la pell en la zona íntima. Evita l’ús excessiu de sabons forts, ja que poden alterar l’equilibri del pH.

4- Assecament adequat: Després de la dutxa, assegura’t d’assecar suaument la zona íntima. Utilitza una tovallola neta i suau per a evitar irritacions.

5- Hidratació moderada: Pots aplicar una crema hidratant suau a la zona externa, però evita aplicar-la directament a la mucosa vaginal. Opta per productes dissenyats específicament per a la zona íntima si és necessari.

6- Evita productes perfumats: Evita l’ús de productes perfumats com tampons o tovalloles femenines, ja que poden causar irritació. Opta per productes sense fragàncies o hipoal·lergògens.

7. Cura durant el període menstrual: Canvia els teus productes d’higiene menstrual amb regularitat per a prevenir la proliferació de bacteris. Usa productes adequats per al teu flux i canvia tampons o compreses segons les indicacions del fabricant.

8- Protecció contra el fred: Durant l’hivern, és important protegir la zona íntima del fred. Usa roba interior tèrmica si és necessari i evita estar molt temps amb roba humida.

9- Evita capes excessives: L’ús de capes de roba addicional, especialment si són molt ajustades, pot augmentar la temperatura i la humitat en la zona íntima. Tracta d’equilibrar la necessitat d’abric amb la ventilació adequada.

10- Consulta a un professional de la salut: Si experimentes canvis inusuals a la salut íntima, com la irritació persistent, olor forta o flux anormal, és recomanable consultar a un ginecòleg per a obtenir orientació i tractament adequats.





Per bellezactiva.com