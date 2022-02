Alex Machado inicia el 2022 amb un projecte engrescador

La tenacitat i bon treball d’Alex Machado en un món tan complicat com és el del karting, ha tingut una excel·lent recompensa per a la temporada recentment començada. El pilot andorrà entrarà a formar part de l’equip DPK Racing, la qual cosa li permetrà disputar tots els campionats FIA de la temporada.

És a dir, per primera vegada en la seva dilatada trajectòria esportiva, Machado disputarà tots els meetings 2022 de les EuroSeries, i dels Campionats d’Europa, del Món i Champions of the Future (COTF) de l’especialitat, en la categoria sènior. És evident que, a més el pilot andorrà serà present amb el seu equip, en les tandes d’entrenaments que de manera habitual es programen en els escenaris en els quals amb posterioritat se celebraran els esmentats meetings. Així doncs, a part de traçats italians o espanyols, en els quals ha competit en diverses ocasions, tindrà l’ocasió de mostrar les seves habilitats a Portimão (Portugal) o Kristiansta (Suècia), per esmentar alguns dels quals, fins a aquesta temporada, no han estat entre els visitats pel pilot andorrà.

Les WSK Sèries, proves de gran prestigi que es disputen en circuits italians, també seran presents en l’agenda de Machado i DPK Racing, encara que de manera parcial, aprofitant les possibles dates lliures en els seus calendaris prioritaris.

Una agenda molt densa que Alex afronta molt motivat

Sense cap dubte, el canvi que donarà Machado durant el 2022 a la seva trajectòria esportiva serà radical, si la comparem amb les últimes temporades, en les quals la seva activitat estava centrada bàsicament en escenaris italians i en competicions mono-marca. Així ens ho resumia: “És cert, durant els últims anys formant part de l’equip Valtex Racing Team, les competicions a les quals tenia accés se centraven en la ROK cup Itàlia i d’altres trofeus internacionals. Competir amb els millors en competicions CIK FIA, és un pas endavant molt important, encara que també haig de reconèixer que la responsabilitat d’estar entre els capdavanters a escala mundial, també augmenta. Estic preparat per afrontar el repte, per ganes i treball no quedarà”.

L’experiència italiana pot ser molt útil per a Machado. Ell mateix ens explica el perquè: “Com he esmentat, aquestes últimes temporades he competit en circuits com Sarno o Lonato, veritables punts de trobada dels millors especialistes del karting. Aquesta experiència em pot ajudar pel fet que alguns dels meetings dels certàmens que seguirem, es disputaran en aquestes pistes. En concret, el Mundial es correrà en Sarno. Conèixer l’escenari de les competicions sempre et dona un plus de confiança”.

Fernando Alonso suport constant per a DPK Racing

Ara mateix Alex Machado es mostra ansiós per començar a treballar amb els seus nous companys, conèixer-se mútuament és un factor important per treballar en la mateixa direcció: “Cert, la setmana pròxima començarem amb la preparació de la temporada. L’equip DPK Racing acumula molta experiència i posaré els meus cinc sentits per ser un més de l’equip. A més són els representants oficials de la marca FA (Fernando Alonso) a tot el món. És a dir que tenen el suport continu i el seguiment constant del campió asturià”.

Així doncs, la temporada 2022 està a punt d’iniciar-se i Alex Machado està més motivat que mai per afrontar, en les millors condicions, la possibilitat que se li presenta de completar amb bones actuacions els campionats CIK-FIA en els quals participarà.