La recollida de residus d’Andorra la Vella a la zona del Cedre es manté per la bona acollida

La cònsol major, Conxita Marsol, acompanyada pel cònsol menor, David Astrié, i del conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, s’han reunit aquest dimarts al vespre amb els veïns de la zona del Cedre de Santa Coloma on des del passat setembre es du a terme la recollida dels residus porta a porta. Des del Comú d’Andorra la Vella s’ha agraït la col·laboració i la implicació dels veïns en aquest projecte que potencia la sostenibilitat i el reciclatge.

Vista la bona acollida i acceptació de la prova pilot per part dels veïns, el Comú d’Andorra la Vella continuarà amb el sistema de recollida porta a porta en 6 carrers: mossèn Lluís Pujol, Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre i Castell de Sant Vicenç; alhora que n’estudia la implantació a altres barris de la parròquia. Es seguiran també repartint de manera gratuïta, i mentre hi hagi estoc, les bosses de colors a les més de 500 llars implicades per dipositar els diferents tipus de residus.

Una de les novetats que s’introdueixen per minimitzar el soroll per als veïns és que la recollida es concentrarà a les 23 hores, i una brigada del Comú passarà a primera hora del matí de l’endemà per comprovar que no quedi cap bossa a la via pública.

El Comú d’Andorra la Vella estudiarà, a proposta dels veïns, ampliar la freqüència d’alguna fracció, com els envasos. Un cop determinats els canvis, s’anunciaran i es farà una nova comunicació a les llars afectades perquè sàpiguen els dies definitius de recollida dels diferents residus.

La recollida selectiva porta a porta, un sistema pioner a Andorra, s’iniciava el passat 27 de setembre per a més de 1.000 veïns d’aquesta zona eminentment residencial. Amb la recollida dels residus per dies de la setmana i tipus de deixalla es pretén eliminar de manera progressiva contenidors de la via pública i millorar la gestió i classificació dels residus de la parròquia més poblada i que genera més de 35 tones de brossa domèstica cada dia.

Segons el calendari establert al Cedre, des del setembre el residu sòlid urbà es passa a recollir cada dia (excepte dissabte), els envasos es treuen els dilluns i divendres, mentre que el paper i cartó es recullen els dimecres i diumenges. El vidre es retira un cop per setmana: els dimecres.

Fora dels horaris fixats, s’ha habilitat un punt verd de recollida selectiva les 24 hores a l’aparcament del Cedre. Ben aviat, serà substituït per una minideixalleria.