Àlex Gaspà i Mònica Armengol s’integren a la llista d’ACO+DA per a les Comunals

Reunió del Comitè Executiu d’Acció Comunal d’Ordino i Demòcrates (DA)

El Comitè Executiu d’Acció Comunal d’Ordino – Demòcrates ha validat, de manera unànime, que Àlex Gaspà Bringueret i Mònica Armengol Prats ocupin els números 3 i 4 de la candidatura per a les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre. Acompanyaran, tal com s’ha decidit en la darrera reunió del Comitè ordinenc els candidats a cònsol major i cònsol menor d’ACO+DA, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu.

Tant per a Gaspà com per a Armengol serà la primera vegada que formaran part d’una llista electoral. Gaspà, que s’integra a la llista en qualitat d’independent, treballa al sector primari i és membre de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra. De fet, dins de l’entitat és el representant del sector primari de la parròquia. Per la seva part, Armengol és professora d’arts plàstiques de l’Escola Andorrana de Batxillerat i també és activa en el teixit artístic del país.