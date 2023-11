Reobert al 100% l’aparcament del Parc Central després de la Fira

L’aparcament del Parc Central torna a estar 100% operatiu (Comú d’Andorra la Vella)

Des de primera hora d’aquest matí de divendres l’aparcament del Parc Central s’ha tornat a reobrir al 100% després de la celebració de la 44a Fira d’Andorra la Vella el darrer cap de setmana. Així, els vehicles ja poden accedir amb total normalitat al pàrquing, tant per l’avinguda Tarragona com pel carrer Pere d’Urg.

Els últims quatre dies, des que la Fira va finalitzar el passat diumenge a la nit i fins aquest dijous, s’ha estat treballant per a desmuntar l’envelat amb la màxima rapidesa possible i, així, tornar a disposar de les places d’aparcament al centre de la parròquia.

L’aparcament del Parc Central és un dels equipaments clau a Andorra la Vella per la seva ubicació. Amb la reobertura, per tant, es recuperen les 540 places per a cotxes i motos, a més de recuperar la minideixalleria que s’ubica al pàrquing.





Tancament de l’aparcament de Meritxell 10 pel muntatge del Poblet

D’altra banda, l’aparcament de Meritxell 10 quedarà tancat des del dilluns, 6 de novembre, fins el 12 de gener del 2024 a causa del muntatge, desenvolupament i desmuntatge d’un dels espais de decoracions del Poblet de Nadal.

Aquest pàrquing compta amb 88 places d’aparcament per a motocicletes, està situat en l’espai que es fa servir de connexió entre l’avinguda Meritxell i la plaça del Poble durant el Poblet de Nadal. A causa d’aquest tancament també s’inhabilita el punt de recollida selectiva de brossa, que es traslladarà de forma temporal al carrer Doctor Molines.