Les aletes de pollastre que us portem avui són d’aquestes receptes per llepar-se els dits. I ho diem literalment, encara que si sou una mica més fins podeu utilitzar ganivet i forquilla.

És una de les receptes preferides de les nostres filles i veure repelar els ossos amb aquestes cares tacades ens omple d’orgull i satisfacció. El vinagre i la mel li donen gust i un color peculiar, us sorprendrà !!

Ingredients

18 aletes de pollastre

4 patates grans (monalisa)

Vinagre

Mel

Oli, sal, pebre i orenga

Elaboració

Preescalfem el forn a 200ºC amb calor a dalt i a baix. Pelem i tallem les patates a rodanxes de 1/2 cm d’ample com a màxim. Untem la safata de forn amb oli. Les col·loquem a la safata i li afegim sal, pebre i orenga. Tornem a posar una mica d’oli per sobre. Afegim sal, pebre i orenga a les aletes i a continuació les posem a sobre de les patates. Afegim per sobre de les aletes una mica de mel, vinagre i un rajolinet d’oli. Col·locarem la safata al segon pis del forn començant per dalt. Les deixarem al forn a 200ºC durant 30 minuts. Quan hagin passat 30 minuts, les traurem del forn i li posarem un rajolí de mel i vinagre. Donarem la volta a cada una de les aletes i tornarem a regar amb més mel i vinagre. Tornarem a posar la safata en la mateixa posició del forn i les deixarem 20 minuts més. Ara ja només quedarà gaudir d’aquestes aletes de pollastre amb vinagre i mel i llepar-se els dits (no us oblideu d’abocar la salseta de la safata , ehh).

Si algun dia feu aquesta recepta us recordareu del sabor que deixen aquestes aletes de pollastre, però també us recordareu de l’increïble gust que han agafat les patates, nedant 50 minuts en un mar d’aromes.

SALUT I BON MENJAR!!

