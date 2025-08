Alerta per l’augment de les addiccions durant l’estiu: com prevenir l’abús de substàncies?

Uns amics fent una barbacoa al jardí (AMIC)

Amb l’arribada de l’estiu, s’intensifiquen les trobades socials, les celebracions i les activitats d’oci. Aquest context afavoreix sovint el consum d’alcohol i altres substàncies, especialment en espais on aquest consum està àmpliament normalitzat, com festes populars, guinguetes de platja, festivals o locals d’oci nocturn. Paral·lelament, l’increment del temps lliure pot afavorir un ús excessiu de pantalles, jocs d’apostes en línia o compres, afavorint també el desenvolupament d’addiccions comportamentals.

Així ho posa sobre la taula l’entitat Projecte Home Catalunya, qui adverteix que l’estiu pot esdevenir “una època crítica” per al desenvolupament de conductes de risc. Aquest risc és causat pel canvi de rutines, amb més temps lliure i més presència a casa, el que pot afavorir situacions de conflictivitat en l’àmbit familiar o personal. “Aquesta nova dinàmica pot generar tensions que influeixin negativament en el benestar emocional i afavoreixin el consum de substàncies”, manifesten des de l’organització.

A més, recorden que factors com la pressió social o el desig de desinhibició poden contribuir a iniciar o incrementar el consum de substàncies, amb el risc que aquestes conductes es cronifiquin més enllà del període estival.

En aquest sentit, la directora tècnica de Projecte Home Catalunya, Cristina Vidal, alerta que “és molt habitual que durant l’estiu es relaxin els límits i es normalitzi l’abús d’alcohol o altres substàncies”. A la vegada, informa d’un repunt d’usos abusius de pantalles, jocs d’apostes o compres, també en persones joves que tenen menys control d’horaris o activitats.

“Les vacances sovint porten a un ambient de relaxació i festa, que pot provocar un augment del consum de substàncies com l’alcohol i altres drogues recreatives”, assegura Cristina Vidal. La directora tècnica explica que les emocions i l’estat mental hi juguen un paper fonamental.





Recomanacions per a un estiu saludable

Per a evitar que els consums es puguin disparar en aquestes èpoques, des de Projecte Home Catalunya comparteixen un seguit de recomanacions per a fomentar un estiu saludable.

En primer lloc, indiquen que cal planificar l’estiu tenint en compte contextos socials com els festivals o els locals d’oci nocturn, on el consum de substàncies pot estar normalitzat, amb l’objectiu de fer un consum zero o consum responsable.

També assenyalen com a preventiu gaudir del temps lliure amb la família i les amistats, i evitar l’ús excessiu de pantalles. En aquest sentit, recomanen fomentar activitats alternatives com l’esport, el voluntariat o la participació en activitats culturals.

En l’àmbit personal, aconsellen escoltar les pròpies emocions i demanar suport si apareixen malestars com l’ansietat, la tristesa o la sensació de buit.

Així mateix, diuen, la falta d’una jornada laboral no implica una falta de rutina. “Crea’n una de nova on gaudir de les teves aficions”, proposen.





Prevenció i acompanyament durant tot l’estiu

Per a evitar que les addiccions vagin a més, Projecte Home Catalunya manté els seus serveis operatius durant el període d’estiu i reforça la intervenció preventiva amb els usuaris, amb l’objectiu d’evitar recaigudes i oferir suport emocional davant situacions de risc.

Per a fer aquesta prevenció, abans del període de vacances els equips terapèutics organitzen activitats prèvies similars a les que es poden trobar durant l’estiu com sortides a la platja, activitats culturals o excursions. Així, les persones en tractament poden exposar-se a contextos habituals de vacances amb acompanyament i estan més preparats i preparades per a protegir-se dels riscos.

Per aquest motiu, els diferents programes de Projecte Home treballen amb els usuaris la seva capacitat de gestió emocional, prioritzant l’autoconeixement. Aquest procés ajuda a reconèixer els límits personals i a trobar formes més saludables de satisfer les necessitats emocionals, i, per tant, de trobar un equilibri.

A més, els usuaris preparen amb antelació quins plans tenen per a l’estiu, per tal de fer prevenció de riscos. Amb això, es pot fer un acompanyament per a preparar-se a l’exposició a situacions de risc durant les vacances. Amb aquesta feina prèvia feta, l’equip terapèutic avalua cada cas per a treballar en les eines de contenció, de manera que si sorgeix alguna dificultat, tant la persona com la família sabrà com reaccionar.





Per Social.cat | @socialpuntcat