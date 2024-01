Albert Llovera, una mica més a prop del Mar Roig

El camió dels Llovera – Llobera – Torres ha superat una altra etapa del Dakar 2024 (FotoEsport)

Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres han finalitzat el bucle pels voltants d’Al Ula, 612 km dels quals 371 cronometrats, en una gran 15a posició de la seva categoria, amb un registre de 4h42’40”. És evident, que se sobreposen al cansament i a la tensió de les darreres setmanes pensant en complir l’objectiu inicial: Acabar el Dakar 2024!

En aquesta antepenúltima etapa la tripulació del camió #619 es va mantenir molt concentrada i amb un ritme regular que els ha portat a estar en tot el recorregut prop del top15 de l’etapa. Al final han creuat la línia d’arribada, ubicada a l’assistència d’Al Ula, en l’esmentat 15è lloc, però amb tres rivals que els han superat a la línia de meta per menys de 8’, o sigui que estar entre els deu millors ha estat molt a prop.

A la provisional se situen a la 17a posició. Millorar posicions en aquest cas és molt complicat tret que els rivals tinguin problemes, les diferències són molt àmplies.





Gert Huzink repeteix triomf. Mitchel Van den Brink, a prop del KO

L’experimentat pilot holandès, Gert Huzink, s’està convertint en el gran protagonista de la recta final del Dakar 2024. El pilot del Renault C460 Hybrid #615, va ser l’únic líder de la categoria dels pesos pesants del raid, sempre assetjat pel líder de la provisional Martin Mazik que li va tornar a “cedir” el triomf per un minut escàs, després de gairebé quatre hores de competició.

La part negativa de l’etapa ha estat per a Mitchel Van den Brink. Al pas pel PK 138 havia perdut més d’una hora respecte als seus rivals directes a la provisional. Aquest retard es va confirmar a l’arribada, van acabar l’etapa amb un temps de 5h01’23”, i això suposa al jove pilot holandès oblidar-se de la lluita per la segona plaça amb Ales Loprais, tot i que de moment ha salvat la tercera plaça del podi.

Huzink – Buuren – Roesink, van marcar un crono de 3h23’28”, amb Mazik – Tomasek – Svando just darrere, a 1’08”, mentre que un altre equip holandès, Becx -Van Ginkel – Kuijpers, van ocupar el tercer lloc a 9’ de l’equip guanyador.

La provisional segueix encapçalada per Martin Mazik amb més de dues hores d’avantatge sobre un Ales Loprais que podrà completar les etapes finals sense pressió. Ara el seu immediat perseguidor continua sent Mitchel Van den Brink, però gairebé a una hora i mitja del pilot txec. Malgrat tot fins arribar a Yanbu encara hi pot haver sorpreses.





Llovera satisfet, molts sots, molta pols i alguna zona ràpida

Amb el recorregut d’aquesta desena etapa, els equips ja han deixat enrere les dunes. En endavant, “pistes sots, sorra, pedres i sobretot molta pols, una pols que en alguns moments ens ha dificultat la visibilitat i hem hagut de baixar una mica el ritme. També són complicades les zones de trial, fins a Toni Bou ho tindria complicat. A les zones ràpides també hem corregut molt, quan la pols ens ho permetia. Sens dubte, en general, una especial amb moltes trampes en què és fàcil quedar-se tirat”.

També comentava la dificultat que van tenir al final del recorregut: “En els darrers quilòmetres ens hem acumulat molts vehicles de diferents categories. Teníem un ritme molt semblant, ha estat complicat arribar a la meta. Estem molt contents de superar un dia més de competició. L’objectiu és cada cop més a prop”.

L’11a etapa, penúltima del Dakar 2024, no serà un passeig cap a l’assistència de Yanbu. L’especial de 480 km és coneguda pel risc extrem que hi ha per als pneumàtics. Va ser la segona etapa de la passada edició i va tenir el “rècord” de punxades de l’edició 2023. Els pilots competiran en un escenari molt sec i accidentat amb mil paranys al traçat. Un cop més, una condició innegociable serà mimar els pneumàtics.