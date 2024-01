L’entrenador Josh Alayrach, molt orgullós del debut de Carla Mijares

Carla Mijares i l’entrenador, Josh Alayrach, a Ahrntal (FAE)

Aquest dimarts, 16 de gener, Carla Mijares va debutar a la Copa del Món d’eslàlom. Va ser a la cursa nocturna de Flachau (Àustria), on l’andorrana no va acabar la primera mànega, però sí que va deixar unes molt bones sensacions marcant uns cronos entre les millors. Josh Alayrach, el seu entrenador, va valorar aquesta estrena com molt positiva, per la bona posada en escena de l’esquiadora i pel que significa pel futur: “Un xute d’adrenalina per a continuar picant pedra”.

Josh Alayrach ha explicat que les condicions eren realment difícils, i que precisament per això estava especialment satisfet del que es va veure a la pista de Flachau: “No estaven fàcils les condicions, potser les més extremes que m’he trobat en Copa del Món, de molta exigència, i per tot estic molt orgullós de les actituds de la Carla, de com ha afrontat el seu debut”.

Per a Alayrach, la cursa d’ahir és la prova que l’esquí que està demostrant Mijares, tot i que els resultats no acabin d’arribar en les últimes carreres, és el correcte: “Ens veiem a dins del joc i ens dona un xute d’adrenalina per a continuar picant pedra”. El tècnic ho té clar: “Aquí és on volem estar i és qüestió de temps i de seguir treballant, perquè realment podem estar-hi”.

Ara toca pensar en continuar treballant per a millorar cada dia i complir les etapes. “Seguim motivats per a treballar amb aquest nivell, estem en la bona línia”, ha expressat l’entrenador, que remarca que hi ha futur: “Tenim un grandíssim potencial en l’esquí femení i amb paciència i treball, els resultats acabaran arribant”.