Alàs viurà una baixada de falles sense foc per l’alt risc d’incendis

La baixada de les falles d’Alàs encara la seva segona edició en un context d’alt risc d’incendis a causa de la sequera i de l’onada de calor amb què ha acabat la primavera d’enguany. Una malaurada mostra d’això són els incendis dels municipis de Bassella i de Peramola, a la comarca de l’Alt Urgell.

Per minimitzar els riscos, i seguint l’exemple d’altres baixades de falles que s’han vist afectades per la mateixa situació, com la de la Pobla de Segur, que va tenir lloc el passat divendres 17 de juny i que comptà amb la participació d’alguns fallaires d’Alàs com a convidats, s’aplicaran una sèrie de restriccions al municipi alturgellenc per tal de compatibilitzar la celebració d’una festa centrada amb el foc amb la necessària precaució per l’elevat risc d’incendis.

Aquestes mesures restrictives, recollides al Pla de seguretat contra incendis de les falles d’Alàs, impliquen la renúncia d’encendre aquest any el far al serrat de les Peces i de baixar les falles enceses fins al nucli d’Alàs. En aquest sentit, el proper dijous 23, els fallaires baixaran les falles apagades, i il·luminaran el camí de baixada amb mitjans alternatius, com ara frontals o leds.

Un cop dins del nucli de població, i sempre que les condicions de seguretat ho permetin, s’encendran les falles en el nombre que sigui considerat segur pels bombers i es farà un recorregut exclusivament urbà abans d’encendre la foguera amb les falles a la plaça Major d’Alàs. Aquesta nova proposta encara es pot veure alterada per l’evolució dels nivells preventius de risc d’incendi forestal durant els dies immediatament anteriors a la vigília de sant Joan.

Els horaris de la celebració es mantenen segons les previsions, amb l’inici de la baixada des del serrat de les Peces a les 22.00 h, l’arribada a Alàs sobre les 22.30 h i, un cop encesa la foguera a la plaça, l’inici del concert de cançons tradicionals de muntanya del Pep Lizandra i l’Elies Porter – La Sonsoni.

En l’edició d’enguany, la baixada de les falles d’Alàs preveu, finalment, la participació d’un total de 50 fallaires i d’un nodrit voluntariat que vetllarà pel compliment de totes les complexitats intrínseques a una celebració d’aquestes característiques. La festa pròpiament dita és la part visible d’una feina que va començar fa prop de dos mesos i que ha canalitzat els esforços i les il·lusions dels veïns del municipi d’Alàs i Cerc en un projecte propi i engrescador que vol fer-se un nom entre els grans esdeveniments fallaires del país.