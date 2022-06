Nou sistema d’Escaldes-Engordany per a produir aigua potable de forma més eficient: la ultrafiltració

Escaldes-Engordany s’abasteix amb l’aigua del riu Madriu. Primer de tot es capta i un rasclet gegant elimina els residus més grans, com ara fulles i branques. Es decanta per eliminar sediments i després ja va cap a la nova planta d’ultrafiltració, un sistema més eficient únic al país.

El director general de la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (CAPESA), Eduard López Mirmi, explica que “l’aigua passa per una bomba i arriba a un sistema que funciona a través d’una mena de discos, similars a uns CD“. “Al girar a gran velocitat, aparten la terbolesa que pugui haver-hi i aquesta se’n va cap al riu per unes canalitzacions marcades amb color groc.”

Una vegada fet aquest primer pas de filtratge, es passa “a la ultrafiltració pròpiament dita amb una tecnologia americana”. “L’aigua ve d’unes canalitzacions marcades en color blau i passa a uns tubs grans que a dins tenen unes membranes que són com uns fideus, on es fa una filtració total de l’aigua”, afegeix López Mirmi.

A partir d’aquí, l’aigua que prové de la ultrafiltració passa per una canonada fins a un altre punt de les instal·lacions a on se li injecta clor, que és l’element que permetrà desinfectar-la. Posteriorment, aquesta aigua passarà als dipòsits, quatre en total, i s’hi estarà entre un i dos dies.

Concretament s’hi posa hipoclorit, clor barrejat amb aigua. Dels dipòsits, l’aigua passa a la sala de vàlvules, on se sotmet a un procés de post-cloració per acabar-la de preparar per al consum. D’aquesta sala de vàlvules, “l’aigua surt a la xarxa per anar cap a la distribució, que és la part final.”

Aquest és el nou sistema, però encara es conserva el que hi havia fins ara, que s’activa periòdicament perquè no es malmeti i pugui funcionar en el cas que sigui necessari. El director de CAPESA exposa que “l’aigua que ve de la captació entra per unes canonades i va cap a a dins uns tancs de filtre de sorra de sílice. Quan està filtrada, se li aplica clor-gas per desinfectar-la i l’aigua va cap als dipòsits antics”.

A la central es fan múltiples activitats i és que també s‘està provant un nou procediment que encara està pendent de validar-se. Segons detalla López Mirmi, la prova es fa amb aigua que ve de la muntanya i arriba filtrada. “Es fan analítiques cada mes i surten perfectes. Només s’ha de desinfectar amb clor i amb això ja podríem omplir els dipòsits”. En cas de problemes d’aigua importants, “això ens dona un plus bestial.”