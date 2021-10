Al Rias Altas, Joan Vinyes – Jordi Mercader (Seat Ibiza Kit Car) demostren un excel·lent nivell

Joan Vinyes – Jordi Mercader, al volant del Seat Ibiza Kit Car – Baporo Motorsport, van completar el Ral·li Rias Altas Històric 2021 vencent en la categoria “youngtimers”, reservada als vehicles homologats entre els anys 1991 i 2000. El tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica es va posar al capdavant de la categoria en els primers compassos de la prova, posició que van mantenir al llarg de tot el ral·li, aconseguint d’aquesta manera el seu primer triomf pilotant el Seat Ibiza kit car, un vehicle amb una mecànica que va tenir un gran protagonisme a finals dels 90.

La prova, que es disputa en especials pròximes a la Corunya, es va disputar amb una climatologia agradable, amb temperatures que durant el matí van rondar els 20° i amb un alt grau d’humitat, una cosa molt habitual en terres gallegues. Així doncs la boira, molt densa a primeres hores del dia, es va anar obrint i en el moment d’iniciar-se la competició estava prou alta perquè no molestés les evolucions dels participants. Quant a l’asfalt, es va mantenir sec durant tota la competició, encara que la humitat va ser present en algunes zones en les quals el sol no apareixerà fins a la pròxima primavera.

Vinyes va arribar a Galícia amb ganes de passar-ho bé… també de córrer i guanyar si era possible

Vinyes va repetir en diverses ocasions que estar en la present edició del Rias Altas era una cosa que: “Em motiva situar-me al backet de l’Ibiza i passar un cap de setmana de competició diferent, és a dir, per una vegada sense la pressió pròpia de quan disputes un campionat”.

Una vegada posats en matèria, Vinyes-Mercader van demostrar que passar-ho bé i anar molt ràpid no són incompatibles. Després de superar la primera passada per Doroña i Montfero, Vinyes-Mercader eren líders amb un lleuger avantatge sobre l’equip local, García-Varela (Peugeot 106) i Senra-Brun (Peugeot 306) que a priori semblaven els rivals a batre.

En el segon pas per les especials esmentades no va haver-hi canvis significatius. Vinyes-Mercader van mantenir un ritme molt competitiu que els va portar a ser els més ràpids a “Monfero” i ocupar el segon lloc a “Doroña”. A l’excel·lent actuació dels pilots de l’equip Suzuki Ibèrica es van afegir els problemes dels seus adversaris en forma de penalització (García-Varela) i problemes de motor (Senra-Brun). Les distàncies es van ampliar de manera considerable.

La disputa del segon bucle de la prova va servir perquè Vinyes-Mercader fessin encara més clar el seu domini en la categoria “youngtimers”. Van aconseguir el millor crono en la segona passada per “Irixoa” i en les dues vegades que van haver de superar l’especial “Aranga”.

L’Ibiza Kit Car, una vegada més, sense problemes

En opinió de Vinyes: “Acabar una competició en el lloc més alt del podi sempre és una gran satisfacció. A la Corunya, just al costat del port, vam tenir ocasió de celebrar el triomf després de completar un Rias Altas en què tot va funcionar sense problemes. Hem acabat cansats, pilotar una mecànica de fa 25 anys no és el mateix que una actual, però no hem tingut ni un problema, és a dir que marxem de la Corunya amb la mirada posada en el pròxim objectiu”.

Aquest és el Ral·li Hongria, prova que disputarà a partir del 22 d’Octubre: “És evident, primer toca recuperar forces, però és inevitable pensar en la penúltima cita de l’ERC que es disputarà al país Magyar i serà sobre asfalt. Tenim opcions de millorar posicions en la provisional del campionat i intentarem aprofitar-les. És una del tot desconeguda per a nosaltres però les referències que tenim és que és molt dura i a vegades no saps si estàs competint sobre asfalt o sobre terra. És pel brut que està l’asfalt, clar”.

A partir del dilluns (dia 18) Joan Vinyes-Jordi Mercader estaran a Hongria per a preparar in-situ la seva participació en el ral·li que disputaran al volant del Suzuki Swift R4lly S, els dies 22, 23 i 24 d’Octubre, al nord del país que dona nom a la prova.