La selecció d’Andorra situa tres pilots al top10 de la categoria U25 del FIA Hill Climb Masters

La selecció d’Andorra d’automobilisme de Muntanya, formada per Raul Ferré (Silver Car EF10), Edgar Montellà (Silver Car S3), Marc Solsona (Speed Car GTR) i el nou integrant del Programa de Joves Pilots de l’ACA, Marcel Muxella (Fórmula Renault Alpa FR 929), va completar la seva primera participació al FIA Masters Climb Hill, disputat a la Rampa de Falperra (Portugal) en una meritòria 12a posició. Cal destacar que l’equip andorrà era, sens dubte, el més jove entre els que disputaven la present edició del Trofeu instaurat per la FIA per proclamar els millors pilots d’Europa per categories i a nivell de confrontació per equips.

En la categoria U25 ha estat on els pilots, que formen part del Programa de formació de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), han tingut la presència més notable. Els tres pilots que podien competir en U25, Montellà quedava fora per l’edat, s’han situat en el top10 de la classificació final. Esmentar la tercera posició de Raul Ferré, que li ha donat un lloc en el podi final de la categoria.

L’opinió dels protagonistes

Toti Sasplugas (Cap d’equip): Valora de manera molt positiva la presència dels pilots del Programa de Joves Pilots de l’ACA, entre els millors U25, així ho comentava: “Ens hem desplaçat amb un equip molt jove al Masters de Braga, sens dubte el més jove dels inscrits, i hem situat els tres pilots U25 (Montellà va quedar fora d’aquesta categoria) en el top10 de la categoria. Molt contents pel resultat conjunt i per l’experiència que han tingut ocasió de viure com a equip. Aquestes sensacions les han viscut en un traçat espectacular com és la Rampa de Falperra i un ambient de Muntanya indescriptible. A això cal afegir que van venir a Braga amb la possibilitat de mesurar-se amb els millors d’Europa i ho han aconseguit. En resum contents per tenir un jove al podi U25 i sobretot del resultat conjunt. Per a lluitar pel Nations CUP caldrà esperar una mica. Així doncs, treballarem per a impulsar encara més, si cap, el Programa de Joves Pilots de l’ACA i perquè els nostres pilots continuïn creixent en aquest món tan difícil”.

Raul Ferré: Es mostrava satisfet de com s’ha desenvolupat l’experiència al Masters Hill Climb: “La veritat és que contents, hem fet un equip molt jove en el qual la falta d’experiència ha estat un hàndicap. Per la meva part, he pogut fer podi de la categoria U25, pilotant un cotxe que no és l’habitual i crec que els cronos són decents amb l’EF10. Crec que hem fet una gran equip i hem tingut ocasió de viure una experiència inoblidable”.

Marc Solsona: Destacava sobretot el treballa fet al costat d’Edgar Montellà i el seu equip: “Molt agraït a l’Automòbil Club d’Andorra per l’oportunitat que m’ha donat de viure aquesta experiència en un escenari espectacular. També vull agrair l’ajuda de l’Edgar i el seu equip, he après molt i estar entre el Top5 en una classificació amb els millors d’Europa és un orgull. De tota manera el Masters ja és història i ara el que cal fer és continuar treballant perquè la progressió segueixi en línia ascendent. Ara mateix la motivació és màxima”.

Marcel Muxella: És l’última incorporació al Programa de Joves Pilots de l’ACA i també va aprofitar l’ocasió per mostrar el seu nivell de pilotatge, Top9 en la U25: “Estar al Masters de l’especialitat a Braga i comprovar on estic competint amb pilots de primera categoria ha estat una gran satisfacció. He aconseguit superar alguns d’aquests rivals i per tant em sento molt content i orgullós de l’actuació que he tingut en la meva primera participació internacional”.

Edgar Montellà: El més veterà de l’equip que per poc no va tenir l’opció de competir en la categoria U25: “He tingut un cap de setmana molt bo tant a nivell particular com pensant en l’equip d’Andorra. En el primer cas he estat en totes la pujades per davant d’un rival directe del CEM (Benito) i per tant molt esperançat de cara al pròxim cap de setmana que competirem a Eivissa. He tingut també present el tema de la regularitat, de fet em sembla que he estat el més regular dels quatre, pensant en la classificació per seleccions nacionals. Un espectacular cap de setmana en un escenari fantàstic. Crec que l’especialitat de la Muntanya s’està treballant molt bé dins del Programa de Joves Pilots i estic convençut que pot ser una bona ‘pedrera’ de pilots en un futur pròxim”.

Una vegada superades les excitants sensacions del FIA Masters Hill, els pilots comencen a pensar en la rutina per a afrontar les últimes oportunitats de la temporada per a millorar posicions en les provisionals dels respectius campionats. Com bé deia Edgar Montellà, el pròxim cap de setmana es disputa la Pujada a Eivissa, penúltima prova del CEM 2021. Amb tota seguretat, tant Montellà com Raul Ferré estaran entre els protagonistes destacats de la prova eivissenca.