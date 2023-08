Al Principat hi podria haver 3.000 pisos buits

Un pis sense moblar (iStock)

Les dades del consum de FEDA indiquen que hi ha al país 1.720 vehicles que han tingut en el darrer any un consum elèctric zero, amb la qual cosa es dedueix que es tracta de pisos que estan buits. Així ho recull el portal digital ANA Economia. A aquesta dada caldrà afegir-hi les que facilitin les mútues elèctriques, però la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que “no s’arribarà als 3.000” pisos buits.

Amb aquestes xifres a la mà “es treballa per a motivar els propietaris a posar els pisos a lloguer”, ha defensat, afegint que de manera paral·lela el seu ministeri està elaborant una nova llei de mesures urgents que fixarà segurament canvis “progressius i quirúrgics” quant a la mesura de congelació dels lloguers. “Intueixo, o millor dit, estimo” que la mesura de la descongelació afectarà “menys del 25%” dels lloguers, ha destacat, posant en relleu que a mitjan setembre volen tenir aquest text enllestit de tal manera que pugui rebre llum verda per part del Consell General abans de finals d’any.

Marsol ha manifestat que amb aquestes dades dels pisos buits a la mà es té el detall de la ubicació i que el que se sap és que no han tingut consum. Ha admès que amb això ja hi ha “molta informació per a arribar a aquests propietaris” i aconseguir que puguin posar els seus pisos al mercat. També ha manifestat que altres dades de FEDA posen en relleu que la xifra, si se sumen els que han tingut un consum “molt petit”, arribaria als 2.000. Amb la qual cosa, si s’afegeix els indicadors de les mútues, Marsol confia que la xifra total estigui al voltant dels 3.000, lluny, per tant, dels 6.000 que s’havia calculat anteriorment. Sobre l’impost que grava aquests pisos buits, ha destacat que també s’esperen canvis legislatius en aquest sentit.





Informació d’ANA Economia