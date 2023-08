Dispositiu de circulació per a la Copa del Món de BTT

Bus gratuït per a la Copa del Món de BTT (PalArinsal)

A manca de pocs dies, l’estació de Pal Arinsal juntament amb el departament de Mobilitat, el Comú de la Massana, Policia, Bombers i protecció civil (CECOR), estableixen el pla de prevenció de mobilitat amb motiu de la Copa del Món de BTT amb la finalitat de continuar amb els objectius de sostenibilitat i aconseguir una circulació fluida que eviti el col·lapse de vehicles a la parròquia de la Massana, així com a tot el país.

Per aquest motiu, s’han realitzat diferents accions, a càrrec de l’estació de la Massana, que permetran fer-ho possible. L’estació preveu acollir prop de 60.000 espectadors i totes les mesures s’han treballat en base a aquesta xifra.





AUTOBÚS DE LÍNIA I TRANSPORT PARROQUIAL GRATUÏT DEL 25 al 27 D’AGOST PER A TOTHOM

L’autobús de línia, procedent d’Andorra la Vella fins a Arinsal i Ordino (L5 i L6), serà gratuït del 25 al 27 d’agost i estarà disponible per a tots els ciutadans i visitants. Aquestes línies vindran reforçades amb un servei de transport privat que unirà la Massana amb Arinsal, l’arribada del Downhill i l’arribada del Cross-country. S’habilitaran parades estratègicament ubicades per a facilitar l’accés per a gaudir de l’esdeveniment amb shuttles que permetran accedir a Pal, de forma ràpida i gratuïta. S’haurà de tenir en compte que l’accés per carretera en cotxe estarà restringit als vehicles acreditats i als 250 primers vehicles per a l’aparcament de pagament. Per tant, el transport públic gratuït o el telecabina de la Massana seran les millors opcions.

Així mateix, durant els mateixos dies, també es posarà a disposició de tots l’autobús parroquial que ja és gratuït, i s’hi sumaran altres mitjans de transport de forma gratuïta i amb accés directe a la Copa del Món que permetran augmentar la freqüència de circulació i rotació. Davant de la previsió d’afluència de més de 60.000 visitants durant aquests dies, l’estació fa una crida perquè no utilitzin el seu propi vehicle i facin ús d’aquests mitjans que es posen a disposició dels espectadors. Aquestes mesures permetran als visitants moure’s de manera més eficient i còmoda durant el seu temps a la parròquia de la Massana i als sectors de les competicions.





APARCAMENTS HABILITATS, ZONA BLAVA I ACCÉS PER A MOTOS

En el cas d’assistir a la Copa del Món en vehicle propi, s’ha de tenir en compte que els espectadors es trobaran amb restriccions i no tots podran accedir a la part més pròxima a la Copa del Món. Fins a 250 vehicles podran accedir fins a la zona d’Amorriadors (aparcament del telecadira de la Serra II) amb un preu de 20 euros per vehicle, i un cop completat l’aforament, l’accés per carretera quedarà tancat i restringit. Les motos, també podran accedir fins a la mateixa zona i podran aparcar al mateix estacionament que els 250 cotxes. Les persones que pugin amb el seu vehicle propi per a moure’s, podran fer-ho accedint pels camins habilitats, remuntadors o, fins i tot, amb els shuttles gratuïts. Recordar que poden utilitzar els remuntadors amb el Forfet de Temporada o adquirint el forfet de remuntadors habilitats.

Per a tots els que vulguin accedir fins a la Massana i arribar còmodament amb telecabina, es posaran a disposició dos aparcaments coberts a la Massana per a clients: La Closeta (aparcament del Comú de la Massana) i el Farré Negre (aparcament del telecabina). Per una altra banda, s’han habilitat dues zones per a aparcar els vehicles. La primera, la nova zona industrial de la Borda Raubert i, la segona, al pàrquing d’Arinsal, prop de les Berques. Pel que fa a la zona blava, es realitzaran canvis per a poder donar el màxim de cabuda als vehicles. Així doncs, a la zona blava del centre de la Massana, i la de després del telecabina, fins a la rotonda del camp de futbol de la Massana, els vehicles hauran d’aparcar-se en bateria.





APARCAMENT PER A AUTOCARAVANES

Pel que fa a les autocaravanes, s’han habilitat dos punts d’aparcament, ja que no es podrà accedir a la carretera de Pal. El primer punt, el pàrquing de sobre de les Berques d’Arinsal i el segon espai s’ubicarà a la nova zona urbanitzada de Pal, però l’accés estarà molt més restringit.





ACCÉS AMB TELECABINA, LA MILLOR SOLUCIÓ

L’opció del telecabina serà sense dubte l’opció més còmoda i àgil. Tots els espectadors que disposin de forfet de temporada (Nord Pass, Andorra Pass, Bike Park, Mountain Pass o forfet extraescolar) podran accedir gratuïtament als remuntadors habilitats durant l’esdeveniment. Pel que fa als espectadors que no en disposin de cap, podran adquirir el seu forfet per a remuntadors al següent enllaç: https://palarinsalworldcup.com/tickets/. Així mateix, aquest any, caldrà reservar plaça a les grades durant el dissabte 25 i diumenge 26.

Pel que fa als riders del Bike Park, (destacar que la part baixa del Bike Park seguirà oberta amb un preu especial de 21,50 euros/dia), aquests, podran accedir amb normalitat al telecabina i l’horari serà de 10 h a 17 h.





Aquestes són algunes recomanacions per a qui vulgui viure l’experiència de la Copa del Món:

Portar un calçat de muntanya adequat per a poder caminar còmodament amb seguretat. Recomanació de protecció civil: “Protegir-se del sol: la protecció solar, el barret i les ulleres són essencials per a sortir a la muntanya a l’estiu. Protegir especialment els infants per a evitar insolacions”

Fer servir el transport públic gratuït perquè és una opció sostenible i eficient per a arribar a l’estació.

Utilitzar altres opcions per a moure’s per l’àrea de la Copa del Món, com ara el telecabina i els shuttles. Els camins estaran senyalitzats perquè els clients puguin desplaçar-se a peu si ho desitgen.

Aquestes alternatives permetran evitar aglomeracions i garantir una bona mobilitat per tot l’espai de l’esdeveniment.

