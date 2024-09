Al novembre podria estar enllestit el protocol contra les agressions sexuals en l’esport

Equip femení de futbol (ATV)

El protocol nacional contra les agressions sexuals en l’esport serà realitat aquest novembre després de gairebé un any del seu anunci. Així ho ha afirmat el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, al programa FOCUS d’Andorra Televisió, indicant que la previsió és desplegar-lo durant el curs escolar. Un pla que s’ha elaborat amb l’assessorament de la Fundació Vicki Bernadet, que ha analitzat a fons la realitat esportiva del país.

Aquesta, és una nova estratègia de prevenció d’obligat compliment per part de totes les federacions i clubs que comptarà amb nous circuits i figures de salvaguarda. El mateix Cabanes explica que hi haurà un delegat de protecció i, aquest delegat, serà la persona que rebrà formació i coneixerà tots els procediments que contempla el protocol. Cada federació tindrà aquesta persona i estarà relligada amb un referent de protecció que formarà part de l’equip de la secretaria d’Esports”. En aquest sentit, assegura que els circuits han d’estar molt ben definits.

Els responsables del protocol argumenten que no s’ha pogut llençar abans perquè s’ha necessitat temps per a fer una anàlisi exhaustiva de les realitats i els centres esportius del país. Un procés que ha permès detectar punts foscos que s’han de reconduir.

La psicòloga i consultora de la Fundació Vicki Bernadet, Pilar Polo, explicava quines millores s’haurien de dur a terme en alguns centres: “Passadissos massa llargs, aprofitem una sala en un lloc que té poc pas i que des del taulell d’entrada no hi ha un monitor que ho mira. Jo soc una obsessa de mirar els lavabos i les portes dels vestuaris”. I afegeix, en aquest sentit, l’exemple d’un vestidor en què només obrir la porta “qualsevol persona pot fer una imatge” perquè és on hi ha les dutxes.

Moltes federacions i entitats ja compten amb estratègies de prevenció, però celebren que s’homogeneïtzin els circuits perquè siguin el màxim d’àgils i eficients possibles.