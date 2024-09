5a edició del festival de rockabilly Pine Peaks a la Seu

Cartell de les actuacions musicals del festival Pine Peaks

La Seu d’Urgell acollirà aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, la cinquena edició del Pine Peaks, el festival de rockabilly del Pirineu, que manté enguany el format de tres dies amb nombroses activitats. La música rock i els cotxes clàssics nord-americans tornaran a omplir la ciutat de la mà del Club de Vehicles Clàssics de l’Alt Urgell, que es marca com a objectiu “donar a conèixer el món rockabilly i esdevenir un element dinamitzador de l’economia local”.

El programa arrenca divendres amb l’obertura de l’exposició de vehicles al pàrquing del Doctor Peiró, on també hi haurà una zona de restauració amb estands i food-trucks. A dos quarts de nou de la nit, està previst un sopar Pine Peaks a la Sala de Festes Guiu. Tot seguit, es podrà gaudir de concerts oberts a tothom, amb les actuacions de Legacaster (22 h), The H-Bombs (00 h), DJ Mr. Fez i DJ Danny (1.30 h).

L’espai d’exposició de vehicles tornarà a obrir-se dissabte, dia 28, a les nou del matí i, més tard, a dos quarts d’onze, al camp de terra annex es podrà veure les classificatòries de la Chrono race, una cursa cronometrada reservada a vehicles fabricats abans de l’any 1965. Un cop finalitzi aquesta prova, a dos quarts d’una del migdia, hi ha previst un concert de The Tri-deuces, al mateix pàrquing del Doctor Peiró, que també serà l’escenari de les actuacions de DJ Mr. Fez i Danny a la franja del migdia (14-17 h).

A partir de les cinc de la tarda, els inscrits oferiran una rua de vehicles pels carrers de la Seu. Per a acabar la jornada, a la nit (21 h), la Sala Guiu acollirà els concerts de Les Atlantides, Toto&The Raw Deals, a més d’una nova sessió dels DJ Danny i Mr. Fez.

La trobada es completarà diumenge, dia 29, quan el recinte de Doctor Peiró s’obrirà novament a les nou del matí. A dos quarts de deu i fins a la una del migdia tindran lloc les finals de la Chrono Race. El Pine Peaks es completarà amb el lliurament de premis i una rifa (13-14 h).





Música rock i vehicles singulars

L’organització anima els veïns i veïnes a gaudir un any més de les propostes que s’han programat. Un dels promotors de l’esdeveniment, Josep Barnola, ressalta que “a més de gaudir de bona música rock, s’hi podrà veure cotxes molt singulars i, en alguns casos, molt valuosos i que no són fàcils de veure en exhibicions públiques”. I és que fins a la Seu d’Urgell es desplaçaran vehicles d’arreu de Catalunya i l’Estat espanyol, molt fidelitzats, però també de l’estranger. “Un 60 per cent dels participants seran conductors francesos, i també hi haurà cotxes provinents de Noruega i Suïssa”, ha explicat Barnola.

Es pot demanar més informació sobre l’esdeveniment al telèfon 617 233 123 o bé al correu electrònic pinepeakscars@gmail.com.