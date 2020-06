Al maig no arriba cap visitant i en l’acumulat dels darrers 12 mesos la xifra cau un 17%

El mes de maig del 2020 no ha entrat al país cap visitant. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han davallat un -17%. Tant els turistes com els excursionistes presenten una variació negativa de -11,6% i -20,2% respectivament. Per país de residència, els visitants procedents d’Espanya disminueixen un -17,2%, seguits dels visitants provinents de França, amb un -16,9%, i dels visitants d’altres procedències, amb un -16,3%.

Tenint en compte els dies acumulats de l’any 2020, el Principat ha mantingut l’activitat turística el 49,3% del temps. A causa de les restriccions per la COVID-19, els visitants presenten una davallada d’un -44,2% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes i el d’excursionistes disminueixen un -31,8% i un -53,1% respectivament. Per país de procedència, la davallada més significativa la presenten els visitants francesos amb un -48%, seguits dels visitants espanyols, amb un -42,9%, i dels visitants d’altres procedències amb un -38,2%.

Per qualsevol temporada, el principal motiu de visita al Principat són les compres. Quant al segon motiu, per la temporada d’hivern és la pràctica esportiva, mentre que per les altres temporades és la natura.

L’hivern és la temporada on els turistes es quedin més nits al Principat, seguit de la temporada d’estiu, en la qual la pernoctació mitjana dels turistes segons la seva procedència és mes homogènia. En la mateixa línia, s’observa que les dues temporades on la despesa i el nombre de visitant són més elevats són l’hivern i l’estiu.

La crisi de la COVID-19 i les seves conseqüències sobre l’activitat turística pel tancament de les fronteres estan afectant el Principat des de mitjans de març, és a dir al final de la temporada turística d’hivern i durant la temporada de primavera. Sent els mesos d’abril i de maig un període de baixa temporada pel Principat, la repercussió econòmica de la crisi és menor que en temporada alta com l’hivern.

Entren 55.867 vehicles durant el mes de maig

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de maig ha estat de 55.867, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de maig de l’any anterior del -80,4%.

Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -77,0% i per la frontera francoandorrana del -93,9%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.588.633; això representa una variació del -15,5% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.247.232 vehicles.

De gener a maig del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -40,6% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -39,4% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -43,4% dels provinents de França. Aquestes dades reflecteixin la limitació de circulació i moviments que ha imposat la crisi sanitària del Covid-19.