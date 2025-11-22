Irineu Esteve obre la temporada, 37è als 10km en clàssic FIS de Beitoestolen

Cap de setmana de curses FIS, a Beitostoelen (Noruega), -dissabte els 10km en clàssic i, el diumenge dia 23, els 10km en skating-, i amb Irineu Esteve a la sortida. Dissabte, l’andorrà ha estat 37è en un primer test en cursa. Ja avisava Esteve que aquesta primera cita a Beitoestolen serviria per a provar sensacions i material, cosa que ja va fer la temporada passada obrint el calendari a la cita noruega on, a més, estan presents gran part dels atletes del circuit de la Copa del Món, que s’obre el cap de setmana següent a Ruka (Finlàndia).
Així que, aquest dissabte, es tractava més d’analitzar tot plegat. Així les coses, la competició ha deixat Irineu Esteve en la 37a posició als 10km individuals en clàssic, amb un crono de 25.02,6, a 1.32,9 del vencedor, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (23.29,7).
El corredor del Principat se situava 45è al quilòmetre 3,2, mentre que a l’equador de la cursa (km 5) era 36è. Finalment arribava a meta amb el temps de 25.02,6 que el deixava 37è.
Diumenge, segona cursa d’aquesta FIS, en aquesta ocasió altres 10km, però en skating.