Ajut a les víctimes del cicló a Mayotte: Creu Roja Andorrana fa una crida a la solidaritat

Cartell informant de les opcions de donació (Creu Roja Andorrana)

El passat dilluns, 16 de desembre, el cicló Chido va devastar la illa de Mayotte, deixant fins al moment 31 morts i més de 1.500 ferits. Ha estat el pitjor cicló en 90 anys, deixant milers de persones sense llar, aigua ni menjar. Les condicions són extremadament difícils i les víctimes necessiten, urgentment, el màxim suport possible.

En resposta a aquesta tragèdia, la Creu Roja Andorrana fa una crida a la solidaritat per a ajudar les víctimes del cicló a Mayotte. La situació és crítica, i l’ajuda humanitària és essencial per a proporcionar assistència immediata, distribució d’aliments, aigua potable, productes d’higiene per a evitar una crisi sanitària, així com la construcció d’albergs temporals per a les persones que han perdut les seves cases.

Les persones que vulguin contribuir a aquesta causa poden fer la seva donació de manera fàcil i ràpida a través de Bizum, enviant el seu donatiu al codi 07400, o bé a través de qualsevol entitat bancària. Cada aportació compta i pot marcar la diferència en la vida de les persones que ho han perdut tot a causa del cicló.

Des de la Creu Roja Andorrana assenyalen que, “la teva solidaritat és fonamental per a ajudar a les persones afectades per aquesta tragèdia i portar-los l’esperança que tant necessiten. Fes la teva donació avui mateix i ajuda’ns a fer front a aquesta crisi humanitària”.