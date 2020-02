La circulació a la carretera N-260 al pas pel Pont de Bar quedarà normalitzada aquest divendres, dia 28, segons ha comunicat el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín. De cara a aquest cap de setmana vinent és previst que ja es pugui tornar a circular plenament pel carril que va en direcció a la Seu, que ara fa més d’un mes, el 23 de gener passat, es va haver de tallar al punt quilomètric 212, a prop del límit entre l’Alt Urgell i la Cerdanya, per una esllavissada de grans dimensions.

El dia del despreniment, la via va restar totalment tallada durant més de 12 hores fins que, ja de nit, es va poder obrir un dels carrils, el que va en direcció a Puigcerdà. L’incident es va produir en el marc dels danys causats pel pas del temporal Gloria arreu de Catalunya. Els mateix dia també hi va haver una altra esllavissada a pocs quilòmetres, a prop d’Arsèguel, que en aquell cas va quedar resolta en poques hores. Des de llavors, al Pont de Bar s’ha donat pas alternatiu mitjançant semàfors als vehicles en els dos sentits de la marxa, mentre continuaven els treballs per estabilitzar el talús. Finalment, aquest divendres ja es podrà aixecar aquesta restricció de trànsit.

Durant els treballs d’urgència que s’han dut a terme, s’ha executat la consolidació de 2.000 metres quadrats de talús. Aquests treballs, que han tingut un cost de 330.000 euros, han consistit en la instal·lació d’una malla més resistent i ancorada a la muntanya en aquells punts on s’havien detectat moviments de terra.