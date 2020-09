Afers Socials organitza la xerrada ‘Homes del segle XXI. Masculinitats alternatives i corresponsabilitat’

El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha organitzat aquest dijous a la tarda la xerrada ‘Homes del segle XXI. Masculinitats alternatives i corresponsabilitat’, a càrrec del psicòleg i membre de l’associació Entrehomes, Joel Audí. L’acte, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, forma part de les accions preventives que l’Àrea de Polítiques d’Igualtat promociona any rere any en relació amb la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i violència domèstica.

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, ha obert l’acte posant en relleu la “voluntat del Govern de treballar en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes” atesa la “necessitat d’assolir una societat igualitària”.

La xerrada s’emmarca en les accions de sensibilització del Programa per a la promoció de relacions no violentes (PRNV), que té l’objectiu d’esdevenir un espai en el qual es poden adquirir habilitats socials per relacionar-se d’una manera respectuosa i sense l’ús de la violència.

Cal recordar que el PNRV ofereix una intervenció psicosocial a persones que han exercit o exercí ixen violència, a partir de setze anys, i a persones que han exercit o exerceixen violència intrafamiliar. A més, a través del programa es fomenten les noves masculinitats, s’impulsa la creació de grups i xarxes d’homes igualitaris per facilitar l’intercanvi d’experiències i es realitzen accions preventives per tal de conscienciar la població en general.