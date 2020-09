Les biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa conviden a descobrir l’univers amb l’astrònom Joan Pujol

Les biblioteques d’Encamp i del Pas de la Casa ens porten a descobrir l’univers a través de dos tallers-conferència a càrrec de l’astrònom i divulgador científic Joan Pujol els propers 28 i 29 de setembre.

La primera proposta, el dilluns 28 de setembre a la biblioteca d’Encamp, amb el títol “30 anys del telescopi espacial Hubble”, ens permetrà descobrir el funcionament d’un dels instruments més versàtils i potents que s’ha enviat mai a l’espai, el telescopi espacial Hubble, que ha permès multitud de descobriments i que enguany celebra 30 anys del seu llançament espacial.

S’aprofitarà aquesta efemèride per conèixer en detall com és aquest telescopi, i per això s’ha construït una rèplica a escala 1:15, amb materials majoritàriament reciclat tot incorporant els miralls també a la mateixa escala.

El taller i conferència està dividit, en una primera part on es mostrarà la maqueta i s’explicaran les seves característiques principals, i una segona part, on s’explicaran els grans descobriments que ha fet aquest telescopi.

La segona proposta serà el dimarts 29 de setembre a la biblioteca del Pas de la Casa, sota el títol “Podem viure a Mart?” on a partir de les primeres observacions dels canals de Mart, s’intentarà explicar algunes característiques que tenen en comú el planeta Mart i la Terra. Els assistents podran observar les curiositats i semblances entre tots dos planetes i alhora comprovaran les dificultats que suposaria viure a Mart. Joan Pujol també farà referència al recent descobriment d’indicis de vida al planeta Venus.

Per motius de seguretat sanitària caldrà realitzar una reserva de plaça per assistir als tallers enviant un correu a biblioteca@encamp.ad o bé a bibliotecapas@encamp.ad. Les dues sessions seran a les 20 h del vespre i estan dirigides a públic adult, però també hi poden assistir infants i joves interessats en la matèria. Caldrà dur mascareta i seguir les indicacions dels protocols de seguretat sanitària.

Enguany es va haver de suspendre la jornada d’observació d’estels per motius de la pandèmia adreçada principalment al públic familiar, però s’ha pogut organitzar aquestes dues conferencies i durant els dos dies l’astrònom també realitzarà diferents sessions amb escolars a diferents centres educatius de la parròquia i del país.

Joan Pujol és astrònom i divulgador científic i ha treballat al Centre d’Observació de l’Univers del Parc Astronòmic del Montsec a Àger. Des de fa uns anys participa anualment en les xerrades organitzades pel servei de biblioteques del Comú d’Encamp amb l’objectiu de despertar l’interès per l’astronomia i ampliar els coneixements en aquest àmbit de la ciència de forma amena i distesa.