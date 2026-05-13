Adjudicats els treballs de la segona fase de la rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya per 5,9 milions d’euros

El Consell de Ministres ha adjudicat la segona fase de les obres de rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino, que feia més de vint anys que es trobava en desús, per a destinar-lo a acollir les dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. També està previst que la planta baixa de l’equipament aculli oficines per al Comú d’Ordino i també del Quart.
L’empresa adjudicatària ha estat l’UTE Cevalls – Sideco per un import de 5.994.964,20 euros, que disposa d’un termini d’execució de les obres de divuit mesos. La segona fase dels treballs se centren en l’enderroc d’elements no estructurals de l’edifici, l’execució dels treballs d’arquitectura i instal·lacions, amb la reforma interior, l’ampliació de la planta baixa i també rehabilitació de la façana, tenint en compte l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’edifici de cinc plantes. Així mateix, inclou l’enjardinament de la coberta de l’aparcament, situat en un edifici annex, amb plantes autòctones.
El projecte forma part de la línia d’actuació impulsada pel Govern per a rehabilitar i donar un nou ús d’interès general a alguns dels exponents més rellevants del patrimoni cultural. Amb aquest objectiu, ja s’ha adequat i posat en valor l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, on s’ha ubicat el Ministeri de Cultura, i Ràdio Andorra, que és la seu d’Andorra Turisme.