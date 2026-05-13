Canillo, Ordino i el Govern inicien els tràmits per a la creació del primer Parc Natural Nacional

El Govern, juntament amb els comuns de Canillo i Ordino, han fet aquest dimecres el pas decisiu i necessari per a impulsar la creació del primer parc nacional del país que tindrà per nom, Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino. L’assoliment d’aquesta fita es produeix gràcies a l’acord que les tres institucions han validat aquesta setmana per a la tramitació de la declaració del parc nacional. “En un moment en què existeix un debat legítim sobre els límits del creixement i l’ús del territori, el comú de Canillo i d’Ordino i el Govern fem un pas ferm per a garantir que la protecció del medi ambient sigui un eix estructural del model de país”, ha reafirmat el ministre Casal durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha explicat el calendari del projecte.
Amb l’assoliment de l’acord, que es publicarà de forma oficial aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), també es publica la incoació de l’expedient administratiu, la publicació de la memòria tècnica justificativa i s’inicia el període de dos mesos d’exposició pública. Tots aquests passos són necessaris per a la creació del parc i estan regulats a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Es pot conèixer tota la documentació així com l’espai protegit a la web del parc: https://parcnacionalcanilloordino.ad.
La iniciativa, tal com ha explicat el ministre Casal, permet consolidar el compromís del país amb la protecció del medi natural i avançar cap a l’objectiu de preservar el 30% del territori. “La protecció del territori no és només una obligació ambiental, sinó també una garantia de futur econòmic i social. Preservar el nostre patrimoni natural és preservar la identitat i la qualitat de vida del país”, ha explicat Casal.
El parc, en xifres
El parc abastarà 77,56 km² —el 16,57% del territori— i, un cop constituït, permetrà que Andorra arribi a protegir un total de 144,81 km², és a dir, el 30,94% de la seva superfície. Aquest pas suposa pràcticament doblar l’extensió actual d’espais naturals protegits del país. Tot el nou espai protegit és comunal, és a dir, de titularitat pública. El nou espai protegit s’afegeix als existents: Comapedrosa, Sorteny i la vall del Madriu-Perafita-Claror, consolidant, així, una xarxa d’alt valor ecològic.
Cal recordar que el nou espai protegirà una gran unitat de territori que s’estendrà des del Coll d’Ordino i el Pic de Casamanya, passant pel Parc Natural de la vall de Sorteny, la zona de Mereig i Montaup, fins a la Vall del Riu i la Vall dels Meners fins al Pic de la Serrera. Continuarà per la Coma de Ransol, la Vall d’Incles, els Clots de l’Os, els Clots de Massat, Ortafà, i el Goter.
Memòria tècnica justificativa
Amb la publicació al BOPA de l’edicte, el territori del futur nou parc té un règim de protecció preventiva. Això vol dir que no es poden efectuar actes que suposin una transformació sensible de la realitat física o biològica de l’espai afectat que pugui fer impossible o dificultar de manera important la consecució dels objectius de la futura declaració.
Amb l’acord, aquest dimecres també s’han fet públics altres documents de gran rellevància, com és la memòria tècnica justificativa. Aquesta té com a objectiu descriure les característiques físiques, ecològiques i socioeconòmiques del territori objecte del projecte de creació d’un parc natural nacional a Canillo i Ordino, i justificar tècnicament l’interès de la seva protecció, valorar la figura de protecció més adequada a les seves característiques, plantejar l’estratègia a seguir per al seu desenvolupament, i descriure els beneficis que podria comportar.
El calendari futur
D’aquesta manera, i tal com ha explicat el ministre Casal, un cop finalitzat el període de dos mesos d’exposició pública, el Govern demanarà l’informe previ perceptiu a la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA). Posteriorment, es tramitarà el Projecte de llei de declaració del parc natural nacional al Consell General. Si la cambra decideix aprovar el projecte de llei, es constituirà oficialment el parc i naixerà l’òrgan de governança del mateix i s’elaborarà el Pla rector.