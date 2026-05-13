La Seu modernitza els ajuts als autònoms per a fomentar un teixit econòmic més sòlid i innovador

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha impulsat una actualització substancial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones treballadores autònomes. Després de cinc anys de vigència de les anteriors bases de 2021, el consistori fa un pas endavant per a adaptar-se al context econòmic actual i garantir una major seguretat jurídica, equitat i transparència.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, explica al respecte que “estem davant d’un canvi de filosofia necessari: passem d’un ajut assistencial a un instrument real de política econòmica local que premia la innovació i el compromís amb la nostra ciutat”.
Principals novetats: Equitat i seguretat jurídica
Les noves bases de 2026 incorporen canvis rellevants per a fer els ajudes més justos i eficaços:
· Vinculació del negoci al municipi: A diferència del 2021, s’elimina el requisit d’empadronament, que era jurídicament vulnerable, i se substitueix per la radicació del domicili fiscal o local a la Seu d’Urgell. Per tant, qualsevol persona de la comarca de l’Alt Urgell o de qualsevol altre municipi, podrà obtenir aquesta subvenció sempre i quan el negoci estigui radicat a la Seu d’Urgell.
· Aposta per la igualtat i el jovent: Es mantenen els imports base (1.200 € per a desocupats i 600 € per a parcials), però s’introdueixen complements de 200 € per a dones i 200 € per a joves menors de 35 anys, acumulables fins a 400 € extra.
· Consolidació de l’activitat: Per a garantir que els projectes tinguin continuïtat, s’exigeix un mínim de 6 mesos d’alta ininterrompuda al RETA per a accedir a la subvenció.
· Transparència en l’adjudicació: Es passa del sistema de ‘concessió directa’ a la concurrència competitiva amb un barem de 100 punts que valora la creació d’ocupació, la sostenibilitat i el caràcter estratègic del sector.
Més que una ajut econòmic: el programa ‘La Seu Emprèn’
Una de les grans apostes d’aquestes noves bases és la vinculació obligatòria al nou programa La Seu Emprèn. Segons l’alcalde Barrera, “no volem que l’emprenedor se senti sol un cop rep l’ajut; per això oferim formació en gestió, mentoria amb empresaris locals i espais de networking per a assegurar l’èxit de cada nou negoci”.
Aquest nou procediment també millora l’agilitat administrativa, fixant un termini màxim de resolució de 2 mesos i utilitzant la notificació electrònica per a facilitar els tràmits a la ciutadania.