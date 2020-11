Adjudicats els treballs de disseny i implementació de la plataforma d’informació i difusió estadística

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat l’adjudicació dels treballs per al disseny i implementació de la plataforma d’informació i difusió estadística del Departament d’Estadística a l’empresa Serveis i Sistemes Gràfics 2007 SL, per un import de 101.265,84 euros. L’objecte d’aquest concurs és renovar la pàgina web del Departament D’Estadística d’acord amb les necessitats marcades pel Pla d’estadística 2018-2021.

Els treballs adjudicats tenen per objecte desenvolupar els serveis per al disseny i la implementació d’una plataforma per la gestió i difusió de la informació estadística del Govern d’Andorra dins del Pla d’estadística d’Andorra 2018-2021 en els àmbits de la difusió de la informació estadística, la gestió del coneixement i la informació i la gestió dels processos de producció estadística.

La voluntat és implementar una sola plataforma que faciliti l’accés de manera àgil transparent a la informació estadística en diferents formats i interconnecti la informació. La plataforma preveu crear un sistema de registre d’usuaris i un entorn d’usuari que permet oferir un ús compartit de l’eina, tant als usuaris que formen part dels òrgans oficials de l’administració central com els ciutadans i empreses en general. Aquesta eina permetrà, també, realitzar enquestes en línia i s’adaptarà i preveurà el progressiu desenvolupament i implantació de la e-administració.