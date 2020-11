Menys del 40% d’alumnes de l’Alt Urgell de cursos postobligatoris s’han de desplaçar a d’altres comarques

Menys d’un 40% dels alumnes de l’Alt Urgell que cursen estudis postobligatoris (principalment batxillerat, graus universitaris, màsters o cicles superiors de formació professional) s’han de desplaçar a d’altres comarques catalanes per cursar aquestes formacions. Així ho indica una anàlisi que ha publicat l’Institut d’Estadística de Catalunya, que apunta que la comarca se situa en la franja d’entre el 20% i el 40% d’estudiants que han de desplaçar-se per aquest motiu.

El percentatge de l’Alt Urgell en aquest mapa és el més baix de l’Alt Pirineu i Aran i un dels més baixos de Catalunya. De fet, està al mateix nivell que el Segrià i el Tarragonès, que compten amb els respectius campus de la Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili. Aquestes tres comarques només són superades pel Barcelonès, que concentra la majoria de l’oferta d’ensenyament superior presencial de Catalunya i que és l’única on no arriba al 20% el percentatge dels qui estudien a fora de la seva comarca.

En d’altres comarques amb campus universitaris propis, com són el Vallès Occidental, el Gironès, el Bages i Osona, el percentatge d’alumnes que es desplacen per cursar estudis superiors és més alt que a l’Alt Urgell i se situa a la franja entre el 40% i el 60%. Entre els factors que expliquen aquest fet hi pot haver l’existència de cicles superiors d’FP, la presència de seus tant de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i del Conservatori de Música dels Pirineus, juntament amb el fet que aquesta oferta es complementa també amb la presència, a molt poca distància, de la Universitat d’Andorra, que no entra en el supòsit d’aquesta estadística per comarques atès que està ubicada en un estat veí.

Pel que fa a la resta de la regió pirinenca, a la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran el percentatge de desplaçaments a una altra comarca per estudis superiors és força més alt que a l’Alt Urgell i se situa a la franja entre el 60% i el 80%. Pel que fa al Pallars Jussà, està entre el 40% i el 60%, en un nivell semblant al d’altres comarques de muntanya com el Solsonès i el Berguedà.

Pel que fa als estudis obligatoris, a la gran majoria de comarques els alumnes que s’han de desplaçar a una altra comarca no arriba al 20%. És el cas, entre moltes altres, de l’Alt Urgell el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça; però no pas el de la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l’Aran, on ho han de fer entre un 20% i un 40%. Entre els motius hi ha, per exemple, el fet que l’institut de secundària de referència estigui a una comarca veïna, com és el cas d’una part d’estudiants de la Cerdanya que estan matriculats a la Seu d’Urgell, o bé d’alumnes del Pallars Sobirà que van a classe al Pallars Jussà. Situacions semblants també es produeix en comarques com el Solsonès, el Berguedà, el Moianès, la Garrotxa i el Pla d’Urgell, entre d’altres.