ADELCA impartirà les classes tècniques del Diploma en Manteniment d’habitatges i instal·lacions

El Govern ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, signar un contracte amb l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (ADELCA) perquè aquests realitzin les classes tècniques del nou Diploma Professional Inicial en Manteniment d’habitatges i instal·lacions.

Aquesta nova titulació, que es començarà a impartir la setmana vinent al Centre de Formació Professional Inicial de la Massana, s’inclou en l’oferta de Formacions Professionals Industrials i té la voluntat de formar joves en un dels sectors que actualment té més demanda de treballadors formats. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha indicat que “per tal de garantir que la formació s’adapta a la demanda del mercat, es considera que han de ser els propis professionals qui facin les classes tècniques”.

Així, donat que l’única entitat del país que disposa de la infraestructura tècnica i l’equip humà necessaris per poder prestar el servei de formació i que, a més a més, ja organitza formacions en aquests àmbits, el Govern ha decidit adjudicar-ho a ADELCA, per un període d’execució fins el 31 de desembre renovable anualment per un màxim de 6 anys. L’import destinat a aquesta despesa és d’11.562 euros i inclou les classes teòrico-pràctiques, la coordinació i planificació d’aquestes i el lloguer d’espais professionals.