Acumulacions d’aigua i despreniments de terra en ple avís de tempestes

Hi ha hagut importants acumulacions d’aigua, pedregades i despreniments de terra arran de les pluges que s’han iniciat aquest dilluns a la tarda.

Arran de les fortes precipitacions que han començat ben entrada la tarda, s’han observat acumulacions d’aigua, per exemple, al centre de la capital i a Aixovall. També a Sant Julià de Lòria, concretament a Bixessarri, un veí ha informat d’un despreniment de sorra i roques que obstaculitza la via. El COEX està treballant des de les sis de la tarda en aquest punt de la carretera CG-6 per retirar els materials que impedeixen la circulació en ambdós sentits de la marxa.

També a la mateixa via, la policia i els bombers estan actuant a l’altura de la Borda de l’Arena, a on la carretera és intransitable. També hi ha afectacions a la zona de la Peguera.

El servei Meteorològic ha notificat que hi pot haver ruixats, localment tempestuosos, fins a primera hora de la nit a l’extrem sud. A més, té activat de les tres de la tarda fins a les nou de la nit un avís per tempesta amb activitat elèctrica.