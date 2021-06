La incidència del coronavirus a la Seu continua a la baixa

La incidència del coronavirus a la Seu d’Urgell ha continuat baixant els darrers set dies. A data d’avui, a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca només hi ha 6 casos actius (-4 respecte de dilluns passat). Tots ells estan aïllats als respectius domicilis i el Sant Hospital es manté sense cap ingressat amb COVID-19. Alhora, el nombre de contactes directes -no positius- confinats és ara de tot just 22, trenta menys que ara fa una setmana. En aquest descens hi ha influït el fet que ara mateix ja no hi ha cap grup escolar ni extraescolar confinat.

Aquestes bones dades també es reflecteixen en els indicadors d’evolució. El risc de rebrot a la Seu és a només 27 punts (-106 respecte de fa una setmana) i és un dels nivells més baixos des de l’inici de la pandèmia. I la velocitat de transmissió del virus (Rho7) és a 0,57 (-1,12), força per sota del límit. Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan més elevats: a 71 i a 1,38 respectivament. El percentatge de positius dels nous tests està al mínim (1,18%). Com les anteriors setmanes, els darrers set dies no hi ha hagut cap defunció per COVID-19 al Sant Hospital.

Pel que fa a la vaccinació, el nombre d’habitants de l’Alt Urgell que han rebut la primera dosi són gairebé 8.900 (45%); i els que ja tenen la pauta completa, 5.632 (30,3%). La darrera setmana s’ha administrat prop de 1.400 unitats, entre primeres i segones dosis. A la franja d’entre 45 i 49 anys -per a la qual es va iniciar el procés la setmana passada- ja l’han rebut el 40% de la població.

Tot i aquesta bona evolució, des del Centre d’Atenció Primària de la Seu han demanat novament que tothom es vacuni, a mesura que s’obri la inscripció per a la seva franja d’edat, ja que ara mateix és molt urgent assolir una mínima immunitat de grup abans de la possible arribada a Catalunya de la variant índia del virus. Aquesta setmana ja s’ha iniciat el tràmit pels habitants d’entre 40 i 44 anys i les properes setmanes es farà el mateix amb els més joves.

En aquesta línia, la Fundació Sant Hospital ha informat avui dilluns que ara mateix a la Seu hi ha places disponibles de vacunes per a tota la població major de 40 anys. A nivell més específic, ja s’ha iniciat l’administració de la segona dosi per als nascuts entre 1952 i 1961. Tal com ja és habitual, es pot fer el tràmit al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.

Tres comarques de l’Alt Pirineu i Aran, amb incidència zero

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’evolució dels darrers dies també és molt bona. Tot i que la Rho7 supera lleugerament el límit (és a 1,15), el risc de rebrot es manté molt baix: a només 40 punts. A més a més, ara mateix hi ha fins a 3 comarques amb incidència nul·la (amb els indicadors a zero): l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. La situació també és favorable a la Cerdanya i l’Aran, amb el risc de rebrot a tot just 33 i 47 punts respectivament. Sumant els quatre hospitals pirinencs, només hi ha 2 ingressats.

Finalment, al conjunt de Catalunya, el nombre d’ingressats als hospitals ha seguit baixant, tant a planta (539) com a les UCI (180). El risc de rebrot a nivell nacional és a 84 punts; i la Rho7, a 0,94. Més de 3,3 milions de catalans han rebut la primera dosi del vaccí; i més d’1,9 milions, la segona dosi. La darrera setmana s’ha registrat 20 defuncions per COVID-19, que eleven la xifra total a 22.228 des de l’inici de la pandèmia.