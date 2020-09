Activada l’alerta del pla VentCat per la previsió de forts vents al Pirineu i neu per sota la cota 2000

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de Vent a Catalunya (VentCat) per les fortes ventades que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu a partir de la propera matinada.

Segons l’SMC, a partir de les primeres hores de la nit s’iniciarà un episodi de forts vents de component nord-oest, que afectarà les comarques del Pirineu. Posteriorment, a primera hora del matí, el temporal es traslladaria a les comarques del litoral i prelitoral central, estenent-se a la tarda a les comarques de ponent, sud i depressió central. Les ratxes de vent podrien superar els 72 km/h.

L’episodi de forts vents anirà acompanyat de precipitacions, que a cotes altes del Pirineu seran en forma de neu (20 cm a la cota 2.000). Tot i no superar-se els llindars d’acumulació es produirà el fenomen del torb a causa de les ventades.

Baixada de les temperatures

L’episodi de forts vents també està associat a una baixada important de les temperatures i a precipitacions en forma de neu. En aquest sentit, Protecció Civil de Catalunya demana extremar la precaució en les excursions a alta muntanya i recomana anar ben equipats, atès que les condicions poden canviar de manera sobtada.

Protecció Civil de la Generalitat demana també molta cura en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l’exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més fortes caldrà evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars, que podrien caure per l’efecte del vent.

A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l’exterior (balcons, terrasses,…) i puguin ser desplaçats per l’aire. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.