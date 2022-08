Acord de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb la Coordinadora Casetes per a l’espai de caravanes d’enguany

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha arribat a un acord amb la Coordinadora Casetes per a mantenir “cautelarment” el model del recinte de caravanes de la festa major 2019 de cara a l’edició d’enguany. D’aquesta manera, el consistori dona resposta a la reclamació que havia fet el col·lectiu perquè s’encabís la totalitat de les 79 colles que havien presentat la sol·licitud per a instal·lar-s’hi, després que la setmana passada es va fer un sorteig que limitava aquesta xifra a només 60 parcel·les.

La decisió s’ha pres a la reunió d’urgència que l’Ajuntament havia convocat, a petició de la Coordinadora, i que va omplir la sala de plens municipal. Prèviament, un grup de persones es van concentrar a la plaça dels Oms per a reclamar una solució a aquesta qüestió. La trobada va ser encapçalada per l’alcalde, Francesc Viaplana, i els representants de les colles.

En declaracions a RàdioSeu, el regidor de Festes i Tradicions, Carlos Guàrdia, ha agraït la “bona acceptació de la reunió, amb molt públic, cosa que demostra l’interès que desperten les casetes en relació amb la festa major”, i ha valorat el comunicat que havia publicat la CC. Guàrdia ha destacat que amb aquesta trobada l’Ajuntament ha donat resposta a les dues reclamacions que feien les colles: convocar una reunió d’urgència i mantenir provisionalment, per a aquest any, el model del 2019.

En tot cas, el tinent d’alcalde ha assenyalat que es manté la voluntat de redefinir l’Espai Casetes de cara a futures edicions. Per això, quan hagi passat la festa major d’enguany en duran a terme noves reunions, en què és previst que la Coordinadora també hi presenti la seva proposta. De moment, la proposta de l’equip de govern municipal passa per reduir a 65 el nombre de caravanes instal·lades, per tal d’espaiar al màxim possible el recinte.

Millorar la seguretat del recinte

Al respecte, Carlos Guàrdia ha emplaçat la CC i les colles a implicar-se en la preparació de properes edicions i a ser proactius a l’hora de cercar solucions, sobretot, pel que fa a les necessàries millores en la seguretat. Una altra opció que ja s’estudia per a encabir el màxim possible de colles és aprofitar espais del camp de terra que fins ara no s’han fet servir per a les caravanes, com podria ser la part on els anys anteriors s’hi ha instal·lat els lavabos mòbils. Això passaria per traslladar aquest servei a un altre indret.

Guàrdia subratlla que és molt important de disposar “d’espais lliures i amplis” dins el recinte, per tal que es pugui evacuar ràpidament en cas que fos necessari. D’altres mesures que s’estudien és prohibir la presència de sofàs o matalassos, pel risc d’incendi que comporten, o bé que cada caravana disposi d’un extintor i que cada colla impulsi l’ús de gots reutilitzables per a reduir els residus generats. A la reunió es va constatar que algunes colles no estan d’acord amb implantar aquestes mesures.

Aquest dijous mateix, l’Ajuntament té previst trametre a la CC el conjunt de propostes de millora, per tal que les colles en facin la seva valoració conjunta. L’ens municipal remarca que la voluntat d’aquests suggeriments és millorar el funcionament del recinte i reduir-hi riscos que s’havien constatat en anys anteriors.