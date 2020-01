Avui s’ha celebrat una sessió de Consell de Comú extraordinària amb caràcter d’urgència, durant la qual s’ha informat que el Comú podrà iniciar un procés arbitral o judicial per reclamar 1,8 milions corresponents a l’obra de la façana que s’estava executant quan es va produir l’incendi del Centre esportiu.

El Consell de Comú d’avui ha acordat acceptar la indemnització de 4,28 milions d’euros pactada amb les companyies asseguradores del Comú d’Andorra la Vella per la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells, incendiat el 22 de novembre del 2018 mentre s’estaven executant els treballs de refecció de la façana. Aquest import correspon a la totalitat del cost de la reconstrucció que han fixat els peritatges, que és de 6 milions deduint els 1,8 milions corresponents a la part de l’obra ja executada de la nova façana del centre. El Comú es reserva, tal com queda reflectit en l’acord amb les asseguradores, el dret d’iniciar un procés arbitral o judicial per dirimir qui ha de fer-se càrrec d’aquesta diferència. Mentre que l’asseguradora defensa que no ha d’indemnitzar l’obra de la façana perquè no havia estat recepcionada pel Comú, aquest difereix amb aquesta interpretació.

El Comú d’Andorra la Vella, amb l’acord amb les companyies d’assegurances, assoleix satisfactòriament els seus interessos ja que, d’una banda, obté el cobrament de 4,28 milions per finançar les obres de reconstrucció de l’edifici. I de l’altra, manté els drets per reclamar fins a 1,8 milions -addicionals als 4,28 milions- per complementar el pressupost de reparació; uns drets que manté front a l’empresa encarregada de construir la nova façana quan es va originar l’incendi i també front a les pròpies companyies d’assegurances del Comú.

El Consell de Comú acordava el 28 de novembre passat, vint dies després de disposar dels peritatges, convocar el concurs per adjudicar la reconstrucció de la piscina olímpica dels Serradells, que s’estima que tindrà un cost de 6,8 milions i un termini d’execució de 15 mesos. A més dels treballs per refer la zona malmesa per l’incendi també s’introduiran algunes millores al sistema d’instal·lacions, l’aïllament i l’enrajolat del vas de la piscina i s’ampliaran les finestres. En aquella sessió, es va aprovar una ordinació de despesa plurianual per als exercicis 2020 i 2021 per un import de 4,5 i 2,3 milions respectivament, a l’espera de rebre les indemnitzacions corresponents per l’incendi dels Serradells.

Es treballa amb l’objectiu que la instal·lació pugui estar operativa de nou abans de l’estiu del 2021. En les properes setmanes es farà l’obertura de plecs per adjudicar les obres de reconstrucció.