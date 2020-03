Acció Feminista critica la proposició de llei de la persona i la família que han impulsat conjuntament els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos. L’articulat que més enutja el col·lectiu és que el text, en la línia del que ja preveu la llei de tècniques de reproducció humana assistida, inclou la possibilitat d’inscriure alguns títols estrangers que acrediten una relació de filiació derivada de la gestació subrogada en interès dels menors.

Acció Feminista considera que això obre la porta a la compravenda de ventres de lloguer i que, com passa amb l’avortament, els grups de la majoria actuen amb hipocresia perquè per bé que aquí no es permet la gestació subrogada sí que s’empara que es practiqui fora del país.

Reaccions al canvi de nom de les unions entre persones del mateix sexe

Així mateix Acció Feminista creu que el text es queda curt en reconèixer com a casament civil les fins ara unions civils entre persones del mateix sexe. Voldrien que es reconeguessin com a matrimoni.

Diversand, que defensa els drets del col·lectiu LGTBIQ, fa una lectura més positiva de la proposició de llei. També hauria preferit que la unió entre persones del mateix sexe es considerés matrimoni, però ja els satisfà que es reconegui com a casament.

La seva presidenta, Rocío Soler, diu que es tracta d’un principi d’igualtat i ho valora com un pas endavant important. Afegeix que no en sabien res i que la proposició els ha sorprès positivament.