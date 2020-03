Andbank i la Federació Andorrana de Natació (FAN) han signat aquest dimecres la renovació de l’acord de col·laboració que els unirà durant els propers dos anys. L’entitat bancària continua apostant per la base en un esport com la natació en què “la progressió dels esportistes és constant”, segons ha comentat el subdirector general de banca país d’Andbank, Josep Maria Cabanes.

La renovació del conveni és per dos anys i d’aquesta manera la Federació Andorrana de Natació tindrà un important suport de l’entitat bancària que li permetrà treballar de cara als Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2021, competició en la qual Andbank és patrocinador principal. Aquest treball tècnic ja s’està portant a terme amb l’objectiu d'”intentar portar a dotze nedadors als jocs”, segons ha indicat el seleccionador de natació, Xavier Torrallardona.

Els tècnics federatius estan seguint la planificació establerta, segons han indicat tant Torrallardona com la seleccionadora de natació artística, Natàlia Meca. Tot i això, segons ha reconegut el vicepresident de la FAN, Joan Clotet, “amb el Covid-19 estem a l’expectativa del que ens indiquin tant la Federació Internacional de Natació (FINA) com l’estament europeu (LEN) i també la federació catalana”. En aquest sentit, Clotet ha reconegut que “estem en contacte constant i de moment no tenim cap notificació oficial de suspensió de cap competició”. L’àrea tècnica de la FAN ha programat una competició a Luxemburg que, segons ha manifestat Clotet, “continua en marxa després d’informar de la situació als pares”.

Cal recordar que Andbank té dues línies ben diferenciades de patrocini. Una aporta recursos per la lluita contra el càncer i l’altra dona suport a l’esport de base i d’elit del país.