Acció Feminista d’Andorra elabora un document adreçat a les dones del país que volen avortar a la Seu

Web d’Acció Feminista d’Andorra

Amb motiu del 28 de setembre, Dia pels drets sexuals i reproductius i per la despenalització de l’avortament, Acció Feminista d’Andorra ha redactat un document informatiu adreçat a les dones del país que volen avortar a l’hospital de la Seu d’Urgell, el centre mèdic més proper on es practiquen interrupcions de l’embaràs.

Segons Acció Feminista d’Andorra, “a les pacients estrangeres (és a dir, sense CIP europeu, com les residents a Andorra) només es practiquen avortaments farmacològics en embarassos de menys de 9 setmanes. Hi ha uns horaris i calendaris i informacions que cal saber abans d’anar-hi”. Per això, des d’Acció Feminista “hem afegit al nostre web (www.acciofeminista.com) informacions que considerem essencials que les dones d’Andorra coneguin, sota el símbol de la ruda. Avui, i sense cap avenç respecte l’any passat, *la ruda segueix representant allò que ens fan amagar”.

L’any 2023 un total de 142 dones d’Andorra van avortar al sistema públic de Catalunya, en el qual està inclòs el Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Però, “s’ha de tenir en compte que no és un centre abortiu, sinó un hospital comarcal amb recursos limitats”, i un gran volum del servei l’utilitzen les dones d’Andorra. És per això que reclamem que les autoritats andorranes destinin recursos per a assumir els avortaments i el servei, i que la CASS ofereixi cobertura sanitària. No es pot demanar a l’hospital de la Seu que es faci càrrec d’allò que Andorra prohibeix”, assenyalen de l’associació feminista. I afegeixen que “exigim la legalització de l’avortament en territori andorrà”.

Acció Feminista d’Andorra transmet al Govern i al Consell General que “despenalitzar l’avortament sense cobertura sanitària, és seguir penalitzant. Restriccions vol dir barreres i les barreres no respecten el principi de no-discriminació. Reclamem el nostre dret fonamental, amb la cobertura sanitària corresponent que cadascuna de nosaltres paga mensualment al servei de sanitat pública del país”.

D’altra banda, l’entitat indica que vol concreció quan es parla d’un “possible reembossament”.

Pel que fa a l’acompanyament de les dones, “ho hem dit i ho tornarem a dir: no volem més pedaços que no solucionen els problemes reals. Cal un centre que tracti de manera global i integrada la nostra salut sexual i reproductiva. Les dones ens troben desprotegides al nostre país. Molt soroll, però estem al 2024 i res no canvia. Ni més temps ni més barreres. Prou ruda!”, reblen des de l’associació.





Ruda: Les rudes són el gènere de plantes que donen nom a la família Rutaceae. Considerades plantes medicinals, segons les dosis, són bàsicament plantes d’una gran toxicitat. També s’han usat tradicionalment com a abortiu.