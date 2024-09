Escaldes: 19a edició del grup de mares i pares per a afrontar amb eines l’adolescència

Uns joves usant els seus mòbils (Getty images)

El Comú d’Escaldes-Engordany torna a posar en marxa el grup de pares i mares coincidint amb l’inici del nou curs escolar. Un espai de conversa i reflexió on els progenitors de joves d’entre 10 a 17 anys podran compartir dubtes i inquietuds sobre la preadolescència i l’adolescència i posar-les en comú a través de l’acompanyament de la psicòloga especialitzada en aquest àmbit Assumpció Lluís.

Per a l’edició d’enguany s’ha trobat adient crear fins a tres grups diferenciats per l’edat dels adolescents, ja que les problemàtiques no són les mateixes. Així hi haurà els grups per a pares i mares amb fills preadolescents (10 a 12 anys) i progenitors amb fills adolescents (13 a 17 anys). Alhora, també s’han volgut programar sessions online per a donar més flexibilitat a les famílies interessades.

La primera trobada tindrà lloc l’1 d’octubre, a les 20.15 hores a l’Espai Jovent d’Escaldes. Les sessions posteriors es faran en el mateix indret, però s’iniciaran a les 20.30 hores. El tret de sortida per als grups presencials serà el 7 i 8 d’octubre mentre que el grup en format online començarà una setmana més tard. La metodologia d’aquestes xerrades serà a partir d’inquietuds que presentin els pares i les mares, d’articles, vídeos, notícies d’actualitat que serveixen per a obrir el tema, centrar-lo i generar debat i reflexió.

El servei és gratuït, però cal fer una inscripció prèvia, ja que les places són limitades a 15 persones per grup per a garantir-ne el bon funcionament. Els interessats es poden inscriure a la web del Comú d’Escaldes-Engordany fins a la jornada d’avui -divendres- a molt estirar. Els primers 45 inscrits seran admesos en les sessions d’octubre a gener i els 45 següents entraran en l’edició que s’iniciarà al febrer. La resta entraran en llista d’espera.