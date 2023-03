ACCIÓ defensa les bondats de l’Acord d’associació que la ciutadania haurà de validar en referèndum

Rebeca Roger i Josep Fusté, candidats d’ACCIÓ + Independents La Massana (ACCIÓ)

“L’Acord d’associació amb la Unió Europea representa el repte més gran d’Andorra en la relació amb els seus veïns de les últimes dècades i una oportunitat irrepetible per a buscar un encaix en l’entorn europeu respectant les especificitats del país i cercant els beneficis per a la societat i economia andorrana”. La número 2 de la llista nacional, Noelia Souque, ha destacat que l’Acord “serà una eina de diversificació per a les nostres empreses per a desenvolupar el seu negoci amb altres països de la Unió”. A més, ha afegit, “les pimes podran sortir a vendre al mercat més pròxim a Andorra, com ara l’Alt Urgell o l’Arieja, ampliant d’aquesta manera el seu mercat”.

A més, l’Acord d’associació permetrà millorar “la col·laboració amb els països de la Unió i poder accedir a programes d’innovació, infraestructures i cooperació”, ha desgranat Souque. Un altre dels punts destacats de l’Acord és que permetrà una major mobilitat dels andorrans per tot Europa i especialment dels joves que es vulguin formar en altres països que necessitaran menys tràmits burocràtics.

Pel que fa a la ratificació de l’Acord d’associació “serà el poble andorrà qui tingui l’última paraula amb un referèndum vinculant” ha assegurat Souque, que també ha comentat que veu molt difícil que l’Acord es pugui tancar durant la presidència espanyola de la Unió Europea que ostentarà durant el segon semestre de 2023.





ACCIÓ + Independents La Massana promourà que els llogaters puguin tenir mascotes

L’accés a un habitatge de lloguer al Principat d’Andorra és actualment extremadament complicat per a gran part de la població pels preus desorbitats que s’estan demanant, però aquesta situació es veu agreujada per a aquelles persones i famílies que tenen un gos, ja que molts dels propietaris els neguen l’arrendament per aquest motiu.

Des d’ACCIÓ + Independents La Massana -asseguren- es facilitarà que “totes aquelles persones que tinguin mascotes puguin accedir a un habitatge de lloguer” ha assegurat Rebeca Roger. Entre les mesures que s’adoptaran es troba l’obligació que els arrendataris amb mascotes “estiguin obligats a contractar una assegurança que contempli els possibles desperfectes que causin els animals al pis”, ha remarcat Roger. Aquesta decisió ha de facilitar l’accés a l’habitatge de les persones amb mascotes, ja que els arrendadors tindran la certesa que recuperaran l’immoble en òptimes condicions, indiquen des d’ACCIÓ.