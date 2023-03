Encamp aprova la liquidació dels comptes amb una inversió de 8,3M€, un superàvit de 126.526€ i una disminució de l’endeutament

Consell de Comú a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha aprovat aquesta tarda de dijous la liquidació dels comptes de l’any 2022 amb un balanç de 8,3 milions d’inversió, un superàvit de 126.526, 45 euros i una reducció de l’endeutament del 0,75 % respecte a l’exercici anterior. Amb aquesta disminució, l’endeutament queda situat en 19,19 milions.

Durant la presentació de la liquidació, l’interventor comunal, Jordi Martínez, ha explicat que les despeses financeres i de funcionament “s’han ajustat al pressupost. A més, els ingressos corrents i de capital han estat per sobre del previst, per aquest motiu, s’han pogut executar les inversions sense caure en dèficit pressupostari ni contractar nou endeutament”.

L’interventor comunal també ha detallat que el 100% de les inversions del 2022 han estat finançades en la seva totalitat “mitjançant les transferències de Govern, atès que les despeses corrents han estat satisfetes amb escreix pels ingressos propis del Comú per primera vegada des de l’entrada en vigor de l’actual llei de les transferències”, i ha afegit que “el resultat mostra un superàvit d’operacions corrents en lloc de l’equilibri d’anys anteriors”.

Pel que fa a les inversions, la cònsol major, Laura Mas, n’ha destacat les principals del 2022, com les obres del nou Parc de l’Ossa, l’ampliació del Complex Esportiu d’Encamp, la finalització del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, el pla d’embelliment i conservació de voravies i la instal·lació de diferents jocs i equipaments infantils i el nou parc del Yeti al Pas de la Casa.





Subministrament d’equipament i material esportiu per al nou gimnàs del Complex d’Encamp

D’altra banda, durant el consell de comú d’aquesta tarda també s’ha aprovat l’adjudicació del subministrament i el manteniment de l’equipament esportiu del nou gimnàs del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

L’adquisició del nou material consistirà en un total de 34 màquines, material funcional per a realitzar diferents activitats, com cintes TRX, sacs de boxa, kettlebells, manuelles i bumpers (entre d’altres) i equipament esportiu per a les sales de les activitats dirigides.

Pel que fa al detall de les màquines, n’hi haurà 13 de força guiada, 12 de pes lliure i 6 cardiovasculars, que segons a detallat el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, “s’afegiran a les 17 que ja hi ha actualment a les instal·lacions del complex i que es van adquirir fa prop de dos anys”. A més, també es comptarà amb màquines i material especial que permetrà entrenar per a les curses d’obstacles, com l’Spartan. En concret, hi haurà 1 gàbia d’entrenament de cordes i 2 màquines de força amb roda de camió. A banda de les noves adquisicions, el nou gimnàs també tindrà les 16 bicicletes de cicling que hi ha a disposició dels usuaris en l’actualitat.

Finalment, el conseller ha destacat que també es comptarà amb diferents “millores valorades en 50.000 euros” per a complementar l’activitat esportiva del gimnàs, “com softwares de rutines o classes virtuals dirigides, entre d’altres”.

L’adjudicació s’ha fet per l’import de 167.765,81 euros en referència al subministrament de l’equipament i 4.056 euros per al manteniment preventiu i correctiu del material subministrat durant el període de quatre anys. L’empresa guanyadora ha estat Estatges, SLU.