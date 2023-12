Acció Comunal i “socis” s’imposen a Units per Ordino d’Enric Dolsa

Electors convocats: 1947 Participació: 68,56 % Vots escrutats: 1335 Vots vàlids: 1161 Vots blancs: 138 Vots nuls: 36 Up + DA+ SDP 646 55,64% Units per Ordino 515 44,366%

A Ordino hi havia eleccions comunals i, hi ha qui també interpretava aquests comicis com a una mena de consulta o referèndum, en relació a temes com el laboratori de Grifols. Aquest és un projecte que des d’Units per Ordino, liderat per Enric Dolsa, s’ha rebutjat des del primer moment. La realitat, pesi o no aquesta qüestió, és que Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, caps de llista d’Acció Comunal + Demòcrates + Independents + Progressistes SDP, seran els nous cònsols de la parròquia de la Biosfera.