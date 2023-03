Nou paquet de mesures de Concòrdia que proposa en el seu programa electoral

La número dos de la llista territorial de Sant Julià de Lòria, Maria Àngels Aché (Concòrdia)

Les jornades de campanya electoral no donen treva a cap formació política. No és una excepció Concòrdia que, aquest dimecres, 22 de març, ha explicat algunes de les seves propostes, tant a nivell nacional, com pel que fa a la parròquia de Sant Julià de Lòria i d’Escalders-Engordany. S’han abordat diferents temes i, aquests, són els més representatius:

Simplificar la documentació per a presentar-se a edictes i concursos públics

Concòrdia aposta per simplificar la documentació que es requereix a l’hora de presentar-se a un concurs o edicte de caràcter públic. Tal com ha exposat el número dos de la llista territorial d’Andorra la Vella, Miquel Clua, ha assenyalat que des de la formació proposen que només és demani “tota” la documentació necessària a les empreses que resultin finalistes del mateix amb l’objectiu d’agilitzar els procediments. “Adoptar aquesta mesura estalviarà temps i esforços a la població i empreses, així com a l’administració en el moment de revisar els documents”.



Concòrdia + Desperta Laurèdia proposen habilitar els centres educatius fora de l’horari lectiu

Concòrdia i Desperta Laurèdia proposen habilitar els espais dels centres educatius del país fora de l’horari lectiu a entitats i associacions perquè s’hi duguin a terme activitats. Tal com ha explicat la número dos de la llista territorial de Sant Julià de Lòria, Maria Àngels Aché, la voluntat de la iniciativa és aprofitar les infraestructures i que donin cabuda al teixit cultural i associatiu de cada parròquia.

“Les escoles són un espai ideal per a fomentar la cohesió social a partir de les 17 hores, quan alumnat i professorat han finalitzat la jornada lectiva”, ha afirmat.

En aquest sentit, Aché ha refermat que la parròquia laurediana és el niu de l’educació i que “ha de ser un revulsiu per al creixement econòmic del territori”, tot recordant que Sant Julià compta amb el ministeri d’Educació, la Universitat d’Andorra, el centre de Formació Professional d’Aixovall i les instal·lacions d’Andorra Recerca i Innovació. Tanmateix, ha lamentat la manca de manteniment, fins al moment, d’algunes instal·lacions, com l’escola francesa laurediana, que se situa al centre de la parròquia, motiu pel qual “acull un gran nombre d’activitats fora de l’horari lectiu”.

Aquesta circumstància, ha apuntat, provoca un desgast de les instal·lacions que “no s’ha anat pal·liant quan tocava” i avui dia “hi ha unes mancances i un deteriorament greus que requeriran una gran inversió econòmica”.





Concòrdia vol que l’antiga fàbrica de llanes sigui un centre d’interpretació i informació de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Concòrdia vol que l’antiga fàbrica de llanes d’Escaldes-Engordany esdevingui un centre d’interpretació i informació de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El cap de llista de la territorial, Ramon Tena, ha explicat que la instal·lació està ubicada a la porta d’entrada a l’espai natural i, tenint en compte que “avui dia no té un ús”, considera que seria un incentiu per a “donar vida i animar la part alta de la parròquia i aportar activitats als comerços i hotels de la zona”.

En aquest sentit, ha manifestat que des de la formació s’aposta per a arranjar els camins fins a la vall del Madriu-Perafita Claror perquè la població i visitants puguin arribar-hi sortint des de la part alta d’Escaldes. Tena ha destacat que “la vall és un gran regal i els andorrans i ciutadans d’Escaldes hem d’estar orgullosos d’haver-la conservat cuidant el seu patrimoni”. És per aquest que des de Concòrdia “apostem per a mantenir un diàleg fluït per a, entre tots, revitalitzar i donar vida a la vall”.





Concòrdia aposta per la creació d’un centre cultural en detriment del Museu Nacional, tot i no descartar-lo

Concòrdia aposta per la creació d’un centre cultural en detriment de la iniciativa del Museu Nacional. Tal com ha explicat Meritxell Díaz, candidata a la llista nacional, des de la formació no descarten la iniciativa nacional, però consideren que el país gaudeix d’un gran teixit museístic arreu del país que és necessari potenciar amb espais perquè els artistes tirin endavant els seus projectes.

“No diem que no, però pensem que ja hi ha espais de museus al país, hi ha molta varietat i per a nosaltres l’interessant és potenciar el que ja tenim donant prioritat als creadors del país”, ha manifestat.

Així doncs, des de Concòrdia es potenciarà una incubadora cultural als jardins de Casa de la Vall perquè els creadors i artistes del país puguin desenvolupar els seus projectes i impulsar la cohesió i l’esperit de comunitat. Concretament, el projecte s’integra a l’espai natural de la zona, tenint en compte els blocs rocosos situats a l’aparcament exterior, i constaria d’un aparcament soterrat públic, una sala d’exposicions i un amfiteatre.

La infraestructura també comptaria amb un edifici amb dependències on rebre assessorament i treballar, així com espais per a acollir entitats. L’objectiu, com s’ha mencionat anteriorment, és potenciar el teixit cultural latent al país o dotar-lo d’espais i oportunitat per a crear, transmetre i exposar la seva activitat.