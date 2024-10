Accidents de trànsit a Coll de Nargó -amb un vehicle andorrà implicat- i a Llavorsí

Rescat dels tres ocupants d’un vehicle que havia caigut al riu Noguera Pallaresa, a Llavorsí (Foto: Bombers Generalitat)

La carretera C-14 ha estat tallada aquest diumenge al vespre, al terme municipal de Coll de Nargó, a causa d’un accident de circulació amb dos vehicles implicats. El Servei Català de Trànsit informava passades les vuit (20.21 h) que, per causes que ara s’investiguen, van col·lidir lateralment un turisme amb matrícula d’Andorra i un cotxe amb matrícula espanyola.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i el SEM. Per a atendre els ocupants d’ambdós vehicles i netejar la calçada va caler tallar la circulació, cosa que va generar retencions ràpidament, en una hora de retorn a casa per a molts conductors al final del cap de setmana, tant en direcció sud com en sentit nord. Tot i això, el trànsit es va poder restablir al cap de menys d’una hora, passades les 9 de la nit. A les tasques de rescat hi han col·laborat els Bombers Voluntaris de Coll de Nargó.





Accident a Llavorsí

També aquest diumenge, els Bombers han rescatat tres ocupants d’un cotxe que s’havia precipitat al riu Noguera Pallaresa des del pont situat a l’entrada de Llavorsí, a la cruïlla de la carretera C-13 amb l’L-504, que mena cap a la Vall de Cardós i la Vall Ferrera. Els fets es van produir passada la una de la matinada. El vehicle va topar primer amb un fanal i després amb la barana del pont i, finalment, es va estimbar a la llera del riu. Per sort, el cotxe ha quedat bolcat lateralment a la vora de l’aigua, cosa que va evitar que els seus ocupants s’ofeguessin.

Els passatgers -tres homes d’entre 22 i 47 anys- van ser rescatats per dues dotacions dels Bombers i van ser traslladats pel SEM, amb ferides “menys greus”, a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp.