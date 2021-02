A punt la primera fase del 14è Dictat nacional

Els alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius participaran, aquest dimecres, en la primera fase del catorzè Dictat nacional, organitzat pel Servei de Política Lingüística. Com en les edicions anteriors, el dictat es farà simultàniament a totes les escoles del país i hi participaran uns 1.300 alumnes.

Els tres millors de cada classe passaran a la final, que tindrà lloc el dissabte 13 de març a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, on competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros. A més, tots els finalistes rebran un exemplar de l’obra de la qual s’extraurà el fragment del Dictat, i com ja és tradició l’autor o autora del text hi serà present, però aquest cop signarà els llibres prèviament perquè els estudiants no hagin de fer cua. Per respectar les mesures de prevenció relacionades amb la COVID-19, s’adaptarà l’organització de l’acte i es posposaran breument la correcció dels dictats, la selecció dels guanyadors i el lliurament de premis.

L’actriu Elena Santiago ha posat la veu per enregistrar els textos d’aquesta primera fase i serà l’encarregada de llegir els de la final. El Dictat nacional compta amb el suport dels centres educatius, de Ràdio i Televisió d’Andorra i del Comú de Sant Julià de Lòria.