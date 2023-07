A les 18:30h Catalunya ha votat un 11,17% menys que al 2019

El president català, Pere Aragonès i família, ha fet aquest diumenge una crida a omplir les urnes (Govern.cat)

Les bones dades quant a participació en els comicis generals a Espanya que es coneixien aquest matí de diumenge han quedat en fum en anunciar-se les noves estadístiques a les 18:30 hores. La participació ha patit un clar descens sent ja per sota respecte fa 4 anys. En aquesta hora era del 53,12% (-3,73%) mentre que al 2019 s’arribava al 56,85%.

Dada a part la que cal comentar sobre Catalunya que registra un 11,17% menys de participació respecte les últimes eleccions generals a l’estat veí. L’explicació no rau en una sola, per bé que és veritat que, des d’algunes formacions polítiques s’ha fet campanya per a no votar. A qui beneficiarà això? En breu, els primers resultats.