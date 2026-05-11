A l’alça les importacions i exportacions de béns durant l’abril

Les importacions de béns durant el mes d’abril de 2026 han sumat 166,75 milions d’euros, amb una variació percentual del +12,6% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del +13,4%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 20,99 milions d’euros, amb una variació percentual del +41,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 2.019,68 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +8,0% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +9,6% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 202,91 milions d’euros, amb un augment del +6,7%.