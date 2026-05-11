L’Andona Racing competeix a la Copa d’Espanya de Legutio

L’Andona Racing va lluitar fins al final a la Copa d’Espanya de Legutio, celebrada aquest cap de setmana al País Basc. A la categoria cadet, Valeria Piñol va tornar a demostrar la seva qualitat conformant l’escapada en la qual es va decidir la victòria. Molt activa durant tota la jornada, malauradament, la jove de l’Andona Racing va patir una caiguda a l’última corba abans de meta i no va poder disputar l’arribada. Així i tot, Piñol continua en la lluita per la general de la Copa d’Espanya, sent actualment 4a a la classificació.
A la categoria elit, l’Andona Racing va fer un pas endavant, amb Raquel Balboa mostrant un gran estat de forma i integrant el grup perseguidor durant tota la cursa. Finalment, va concloure al top-30.
Anna Albalat, Isis Baraldés i Clàudia Galceran van mostrar també la seva valentia i empenta, reafirmant el seu progrés a cada cursa.