Baró (PS) demana informació sobre l’estat actual i les perspectives de futur del Cos de Policia

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat una bateria de preguntes escrites adreçades al Govern en relació amb el Servei d’Ordre d’Andorra (Cos de Policia d’Andorra), amb l’objectiu d’avaluar l’estat actual del Cos i la seva planificació de futur. Les preguntes escrites posen el focus en diversos aspectes estructurals i operatius del Cos de Policia.
En primer lloc, Baró sol·licita informació detallada sobre el nombre total de membres adscrits actualment al Cos, amb un desglossament per departament, càrrec, sexe i franja d’edat. Igualment, demana conèixer quina és la previsió d’augment de la plantilla per als propers anys i com aquesta previsió es relaciona amb les jubilacions previstes durant els pròxims cinc anys.
Un altre dels eixos centrals de les preguntes és la situació laboral i salarial dels agents. En aquest sentit, el conseller general pregunta quina ha estat l’evolució salarial del Cos de Policia durant els darrers vuit anys, també desglossada per departament, càrrec, sexe i franja d’edat, amb la voluntat d’analitzar l’evolució de les condicions retributives dins del cos.
Baró també s’interessa per l’estat del parc mòbil del Cos de Policia. Concretament, demana quina és l’antiguitat mitjana dels vehicles, quin és el calendari actual de revisions i quins han estat els resultats de les darreres inspeccions efectuades. Així mateix, pregunta si existeix un pla de renovació del parc mòbil i quin és el calendari previst per a la seva implementació.
Amb aquestes preguntes, el conseller general socialdemòcrata busca obtenir una visió global i actualitzada de la situació del Cos de Policia, tant pel que fa als recursos humans com als materials, “per tal de garantir que el servei disposi de les eines i del personal necessari per a afrontar els reptes presents i futurs en matèria de seguretat”.
“És imprescindible garantir que el Cos de Policia disposi dels recursos humans, materials i salarials adequats per a continuar oferint un servei públic de qualitat i adaptat a les necessitats actuals del país”, afirma Baró.